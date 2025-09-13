Saksalaiskenraali haluaa kaksinkertaistaa asevoimien koon

Saksan maavoimat haluaa kaksinkertaistaa asevoimien koon vuosikymmenen sisällä, kertoo Politico. Asia selviää salaisesta muistiosta, jonka on laatinut Bundeswehrin maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Alfons Mais.
Asiakirjassa Mais varoittaa Bundeswehrin koon olevan kaukana siitä, mitä Nato odottaa Saksalta uusien tavoitteiden perusteella. Ratkaisuksi kenraali ehdottaa joukkojen määrän kaksinkertaistamista ja kodinturvajoukkojen kolminkertaistamista.
Bundeswehrin komentajalle ja puolustusministeriölle lähetetyssä muistiossa myös linjataan myös, että vain suurempi armeija antaisi Saksalle uskottavuutta, jolla maa voisi ennaltaehkäistä konflikteja ja tarvittaessa käydä sotaa liittolaisten rinnalla Venäjää vastaan.
Poliittisesti vaatimus on kuitenkin hankala.
Liittokansleri Friedrich Merz on aiemmin luvannut modernisoida Bundeswehrin Euroopan vahvimmaksi armeijaksi sekä ottaa suuremman vastuun Euroopan puolustamisesta. Samaan aikaan Bundeswehrillä on suuria vaikeuksia värvätä riittävästi sotilaita. Tällä hetkellä uusista sotilaista neljännes irtisanoutuu puolen vuoden sisällä palveluksen aloittamisesta.
Tilannetta voisi helpottaa Saksan liittopäivillä joulukuussa käsiteltävä lakiesitys, joka tekisi asepalvelukseen rekisteröitymisestä pakollista. Itse palvelus säilyisi kuitenkin jatkossakin vapaaehtoisena.
Pakollinen asepalvelus voisi kuitenkin tehdä paluun, mikäli tavoitteita ei saavuteta.
Tällä hetkellä Bundeswehrissä palvelee aktiivipalveluksessa 62 000 ja reservissä 37 000 sotilasta. Maisin muistion mukaan vuonna 2029 sotilaita pitäisi olla aktiivipalveluksessa 90 000 ja reservissä 64 000.
Vuoteen 2035 mennessä lukujen pitäisi kasvaa entisestään. Tuolloin Bundeswehrissä pitäisi olla aktiivipalveluksessa 145 000 sotilaasta ja reservissä 79 000.
Mais listaa muistiossaan myös lukuisia muita muutoskohteita. Drooneja ja robottijärjestelmiä pitäisi hyödyntää paremmin sekä asevarastojen kokoa kasvattaa.
Projekti on kunnianhimoinen. Jotain sen tasosta kertoo se, että Bundeswehrillä on ollut toistaiseksi vaikeuksia täyttää uuden Liettuaan sijoitetun prikaatin 4 000 avointa tehtävää.
– Mittakaava on valtava, Mais tiivistää muistiossa.