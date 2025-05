Saksa saattaa palauttaa pakollisen asepalveluksen

Saksa saattaa palata asevelvollisuuteen, jos liian harva ihminen ilmoittautuu vapaaehtoiseksi armeijaan, sanoi puolustusministeri Boris Pistorius keskiviikkona Saksan parlamentissa. Asiasta kertoo Politico.

Tänä vuonna Saksassa aloitetaan uusi vapaaehtoisten sotilaiden värväysohjelma.

– Olemme sopineet, että aluksi nojaamme vapaaehtoisuuteen – palvelukseen, joka on aluksi vapaaehtoista ja jonka tarkoituksena on kannustaa nuoria palvelemaan maata, Boris Pistorius sanoi.

– Ja sanon tämän aivan tarkoituksella ja rehellisesti: painotus on myös sanalla aluksi, jos emme pysty rekrytoimaan tarpeeksi vapaaehtoisia, hän jatkoi.

Saksa keskeytti pakollisen asepalveluksen vuonna 2011. Nyt sitä suunnitellaan palautettavaksi Venäjän kasvavan uhkan takia. Saksassa ja Euroopassa on huoli myös siitä, voiko Yhdysvaltojen turvatakuihin enää luottaa.

Boris Pistorius kertoi, että Saksan puolustusvoimissa on tällä hetkellä noin 181 500 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta. Tavoitteena on nostaa määrä 203 000 sotilaaseen vuoteen 2031 mennessä. Puolustusministeri kertoi, että tavoitteen saavuttamiseen on vielä matkaa ja sotilaita on yhä liian vähän.

Liittokansleri Friedrich Merz lupasi keskiviikkona parlamentissa, että Saksa rakentaa Euroopan vahvimman armeijan.

Boris Pistorius sanoi, että Saksa nousee Euroopan puolustuksessa johtavaksi maaksi yhdessä Ranskan, Britannian ja Puolan kanssa.

– Euroopan turvallisuus on ensisijaisesti eurooppalaisten itsensä vastuulla.