Saksa estää Espanjan asetoimitukset Ukrainaan

Saksa estää Espanjan suunnitelmat Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan, Visegrad 24 -uutiskanava kertoo Twitterissä.

– Der Spiegel -lehden mukaan liittokansleri Olaf Scholzin hallitus varoitti Espanjaa, että sen päätös poikkeaisi väitetystä epävirallisesta päätöksestä olla toimittamatta länsimaisia tankkeja Ukrainalle.

Saksalaislehti Bild am Sonntagin mukaan liittokansleri Scholz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian pääministeri Mario Draghi aikovat matkustaa yhdessä vierailulle Ukrainaan, Guardian kertoo.

Heidän kerrotaan haluavan tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ennen kesäkuun lopun G7-maiden kokousta.

BREAKING:

Germany has blocked Spain’s plans on sending dozens of Leopard 2A4 tanks to Ukraine.

According to Der Spiegel, the Scholz government warned Spain that it would constitute a departure from an alleged informal decision by the West not to provide Western tanks to 🇺🇦. pic.twitter.com/GNkWZLmzVh

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 11, 2022