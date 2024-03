Sakko uhkaa: Isoisän Suomi-konepistooli ja moni muu koriste on pantava turvakaappiin

Koristeiksi muokattuja aseita on säilytettävä turvakaapissa. Asia on noussut esiin, kun poliisi on viestinyt, että ilmoitukset näistä aseista voi tehdä sähköisesti. Laki muuttui jo viisi vuotta sitten, mutta sen siirtymäaika päättyy tulevana kesänä. Lisäksi aiemmin helmikuussa aseiden lainvastaiseksi tulkitusta säilytyksestä määrättiin Korkeimmassa oikeudessa yli 30 000 euron sakko.

Deaktivoitua eli toimintakelvottomaksi tehtyä, koristeeksi kelpaavaa ampuma-asetta pitää säilyttää samalla tavoin turvallisesti kuin toimivia ampuma-aseita. Eli säilytysvaatimus on samanlainen, kuin deaktivoitu ase olisi ”toimintakuntoinen ase”. Jos säilytettävänä on vähintään kuusi ampuma-asetta tai deaktivoitua asetta tai yksikin erityisen vaaralliseksi luvitettu ase eli ERVA, tulee olla säilytystä varten standardoitu turvakaappi tai poliisin hyväksymät säilytystilat. Jos turvakaappi painaa tyhjänä alle 150 kiloa, se on kiinnitettävä kaapin sisäpuolelta lattiaan tai seinään.

ERVA on lyhenne sanoista erityisen vaarallinen. Tällaiseksi luokitellaan muun muassa ase, joka on toimintatavaltaan itselataava kertatuliase (puoliautomaatti), jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja jossa käytetään niin sanottuja pitkiä lippaita. Kiväärissä pitkä lipas on yli 10 patruunaa sisältävä ja pistoolissa yli 20 patruunaa sisältävä lipas. Myös sarjatuliaseet ovat ”ervoja”.

Säilytyssääntö koskee siis myös koristeina säilytettäviä aseita. Käytännössä näihin kuuluvat monelle suomalaiselle suvussa kulkeutuneet perintöaseet ja sotamuistot, kuten isoisien puna-armeijan sotilailta takavarikoimat pepešat eli PPŠ-41-konepistoolit, DP-pikakiväärit eli Emmat, sekä klassiset Suomi-konepistoolit. Suomi-konepistooleita valmistettiin kaikkiaan vuosina 1931 – 1953 noin 80 000 kappaletta.

– Deaktivoidut aseet luokitellaan myös ampuma-aseiksi. Erityisen vaaralliset ampuma-aseet tulee säilyttää aina standardien mukaisessa asekaapissa. Kun nämä kaksi ynnätään yhteen, saadaan lopputulos, että deaktivoidut ERVA-aseet on säilytettävä aina standardien mukaisessa asekaapissa, selventää ylitarkastaja Tarja Ranta Poliisihallituksen lupahallinnosta.

Deaktivoidut aseet on nyt myös ilmoitettava poliisille. Poliisi tosin on viestinyt lähinnä siitä, että aselain muutoksen johdosta ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

– Siellä samassa paikassa, missä tehdään passi- ja henkilökorttihakemukset, on lomake, jolla asiasta voi tehdä ilmoituksen. Lomakkeelle kirjoitetaan aseen tiedot mahdollisimman tarkkaan, ja jos mukaan voi vielä liittää aseesta valokuvan tai useampia, niin aina parempi. Ilmoittaminen on maksutonta, kertoo ylitarkastaja Ranta ja muistuttaa, että lomakkeen saa tietysti edelleen viedä poliisiasemalle myös henkilökohtaisesti.

Suomessa on ainakin 25 000 deaktivoitua asetta. Luku perustuu poliisin tietojärjestelmiin ilmoitettuihin tietoihin deaktivoituiduista aseista. Se ei kuitenkaan ole tarkka, sillä kaikkia ei ole aiemmin tarvinnut ilmoittaa poliisille. Tarkempi luku saadaan loppukesästä, kun kaikkia deaktivoituja aseita koskevan lain siirtymäaika päättyy heinäkuussa.

Koristeet on siis otettava alas seinältä ja vietävä pois kesämökeiltä silloin, kun mökillä ei oleskele. Ja jos oleskelee, on deaktivoidut aseet laitettava mökilläkin turvakaappiin.

– Kesämökki ei ole sopiva ja turvallinen paikka aseiden vakituiseen säilytykseen. Niitä voi säilyttää mökillä vai silloin, kun on itse siellä valvomassa. Talveksi aseita ei saa jättää mökille, vaikka siellä olisikin asekaappi.

Standardien mukainen asekaappi maksaa edullisimmillaankin parisataa euroa. Lainvastainen säilyttäminen puolestaan on ampuma-aserikkomus, josta voi seurata sakkoja. Näin tapahtui esimerkiksi vuorineuvos Kari Jordanille, joka säilytti aseitaan kakkosasuntonsa lukitussa varastotilassa kahdessa lukitussa turvakaapissa, jotka oli tarkoitettu aseiden säilytykseen. Kaapit varastettiin ja vuorineuvoksen aseet löytyivät myöhemmin rikollisjengi United Brotherhoodiin liittyneessä tutkinnassa. Korkein oikeus tuomitsi Jordanin 15 päiväsakkoon, joista tuli Jordanin tuloilla Helsingin Sanomien mukaan yli 30 000 euroa. Jordanin katsottiin säilyttäneen aseitaan törkeän huolimattomasti, koska säilytystilaa olisi pitänyt voida valvoa paremmin esimerkiksi hälytysjärjestelmällä.

Vuorineuvoksen tuloilla aseiden turvallisen säilytyksen voi varmistaa. Mutta kaikki deaktivoidun Suomi-konepistoolin tai vastaavan koristeeksi hankkineet tai sukulaisiltaan perineet eivät ole vuorineuvoksia.

– Aseen voi antaa jonkun toisen säilytettäväksi ja ilmoittaa siitä poliisille. Tarkoitukseen on juuri tänään avattu sähköinen lomake, kertoo ylitarkastaja Ranta.

Tämäkin tietysti edellyttää, että kaverilla on standardien mukainen turvakaappi.