Sakeat lumikuurot voivat sakkauttaa liikenteen

Forecan mukaan sulalta mereltä voi ajautua erityisesti rannikkokaistaleelle sakeita lumikuuroja. Pakkassäässä lumi pöllyää herkästi tien päällä heikentäen näkyvyyttä.

Tiistaiyö on ollut hyisen kylmä maan etelä- ja keskiosassa. Eteläisessä Suomessa on monin paikoin ollut kylmempää kuin maan pohjoisosassa. Useammalla havaintoasemalla lämpötila painui alle –20 asteeseen. Kylmintä on ollut Lappeenrannan Konnunsuolla, missä mitattiin –25,7 astetta.

Todennäköisesti tulevana, itsenäisyyspäivää edeltävänä yönä, pakkashuiput jäävät jo hieman miedoimmiksi, vaikka yhä selkeillä alueilla kautta maan voidaan mitata 20 pakkasasteen lukemia. Itsenäisyyspäivän aikana etelätuuli vähitellen viriää osassa maata, ja pakkaset lauhtuvat etelästä alkaen yksinumeroisiin lukemiin.

Sakeita lumikuuroja liikkeellä

Forecan sadetutkan mukaan paikallisia lumisateita on esiintynyt jo tiistaiaamuna eri puolilla maata.

Kyseessä ovat pääosin olleet heikohkot pakkaslumisateet, joissa on kuitenkin liikenteen kannalta yksi erityinen piirre. Kovin paljoa ei tarvitse lunta sataa, kun se alkaa jo haitata liikennettä. Kun pakkasta on useampi aste, vastasatanut lumi on hyvin huokoista eli ilmavaa ja se pöllyää herkästi tien pinnoilla. Tämä heikentää nopeasti näkyvyyden.

Tiistain ja keskiviikon kuluessa sakeampikin lumentulo on paikoin mahdollista. Tällä hetkellä Suomen ympäristössä on erittäin kylmää ilmamassaa ja kun tämä ilmamassa ajautuu sulan meren ylle, tuloksena voi kehittyä sakeita lumikuuroja.

Alailmakehän ja meriveden välinen lämpötilaero on näinä päivinä 15 astetta ja enemmänkin, mikä antaa hyvän edellytyksen voimakkaiden lumikuurojen syntymiselle.

Sakeiden lumikuurojen todennäköisyys on tiistaina iltapäivällä suurimmillaan länsirannikon tuntumassa. Muualla maassa voi tulla myös paikallisia lumisateita, mutta kertymät näyttävät jäävän vaatimattomiksi. Tiistai-illan aikana sakeiden lumikuurojen todennäköisyys alkaa kasvaa myös Varsinais-Suomen ja läntisen Uudenmaan rantakaistaleilla.

Kun ilmavirtaus vähitellen itsenäisyyspäivän vastaisena yönä kääntyy maan etelä- ja keskiosassa etelään, painottuvat sakeimmat lumikuurot todennäköisesti etelärannikon tuntumaan keskiviikkoyön ja -aamun tunteina.

Lumikertymiä on Forecan mukaan hankala ennustaa, koska merellä syntyneet lumikuurot ovat kesäisten sade- ja ukkoskuurojen tapaan hyvin paikallinen ilmiö. Kapealle alueelle lunta voi kuitenkin kertyä reilusti, sillä toisinaan lumikuuronauhat kulkeutuvat pitkän aikaa samalle alueelle.

Vielä itsenäisyyspäivänä iltapäivällä sakeampi lumentulo on paikoin mahdollista etelärannikolla. Muuallakin eteläisessä Suomessa ja toisaalta myös läntisessä Lapissa voi tulla paikallisia lumisateita.