Saitko viestin ”verottajalta”? Yksi virhe voi tyhjentää tilin

Verottajan nimissä liikkuu jälleen huijausviestejä, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa.
Verottajan nimissä lähetettyjen huijausviestien kirjo on laaja. Ne ovat koskeneet niin henkilökohtaista verotusta kuin yritysten veroasioita. Viesteissä henkilöltä voidaan vaatia esimerkiksi ”lisäselvitystä” tai avaamaan äskettäin saamansa ”verotuspäätös”.
Yhteistä huijausviesteissä on aina se, että niissä vastaanottajaa kehotetaan klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä. Usein henkilöä kehotetaan toimimaan mahdollisimman nopeasti, mikä sekin on tyypillinen huijauksen tunnusmerkki.
Linkki ohjaa huijaussivustolle, jolla henkilöä pyydetään syöttämään verkkopankkitunnuksensa. Sivusto voi näyttää aidolta Verohallinnon sivustolta, mutta todellisuudessa se on rikollisten hallinnoima.
Tällaisia linkkejä ei pidä avata eikä omia pankkitunnuksiaan pidä syöttää niihin. Seurauksena voi olla jopa tilin tyhjeneminen.
Verohallinnon asiointi hoituu Omavero-verkkopalvelun kautta. Turvallisin tapa kirjautua Omaveroon on mennä sinne suoraan Verohallinnon omien vero.fi -sivujen kautta.