Saitko tällaisen puhelun ”poliisilta”? Katkaise heti

Itä-Suomen poliisilaitos varoittaa nimissään liikkuvista huijauspuheluista.

– Itä-Suomen poliisin nimissä on soitettu automaattipuheluita, joissa robotti kertoo puhelun vastaanottajan olevan epäiltynä tai muuten osallisena poliisin käsittelemässä asiassa. Vastaanottajaa pyydetään painamaan tiettyä numeroa, jos tämä haluaa saada lisätietoa asiasta. Muussa tapauksessa poliisin kerrotaan lähettävän kirjeen postitse, poliisilaitos kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Viranomainen muistuttaa, että se ei soita tällaisia puheluita. Poliisi painottaa, että puhelussa ehdotettuja toimia ei pidä noudattaa. Viranomainen neuvoo katkaisemaan puhelun.

Epäilyttäviä puheluita on poliisin nimissä soiteltu muidenkin toimijoiden, kuten pankkien nimissä. Poliisi kehottaa noudattamaan Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeita:

– Ole valppaana epäilyttävien puhelujen kanssa etenkin, jos niissä pyydetään tietojasi tai pankkitunnuksia taikka pyydetään tekemään jotakin toimenpiteitä laitteellasi.

– Jos epäilet puhelun aitoutta, katkaise puhelu. Pankit tai viranomaiset eivät koskaan pyydä tunnuksiasi.

– Tilanteen voi varmistaa soittamalla itse kyseisen tahon viralliseen asiakaspalvelunumeroon.

– Epäilyttävässä tilanteessa rauhallinen harkinta on paras suoja huijausta vastaan.