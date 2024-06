Saitko tällaisen ilmoituksen saapuneesta paketista? Se on huijaus

Matkahuolto varoittaa nimissään liikkuvista huijausviesteistä.

Viesteissä vastaanottajaa on pyritty ohjaamaan Matkahuollon verkkosivuja muistuttaville sivustoille, joilla pyydetään verkkopankki- tai maksukorttitietoja.

– Jos saat oheisen kaltaisia, epäilyttäviä viestejä, älä missään tapauksessa avaa linkkejä tai liitetiedostoja, äläkä anna mitään tietoja tai suorita maksuja sivustojen kautta, Matkahuolto varoittaa tiedotteessa.

Huijausviestejä on esiintynyt esimerkiksi vertaiskauppa-alustoihin liitettyjen toimintojen yhteydessä sekä teksti- ja sähköpostiviestien muodossa. Myös tekaistujen someprofiilien hyödyntäminen tietojen kalastelussa on lisääntynyt. Tekaistuissa someprofiileissa yleisin huijaus on erilaiset arvonnat, joiden palkinnon lunastaakseen tulee syöttää korttitiedot.

Matkahuolto muistuttaa, että ei koskaan järjestä tämän tyyppisiä arvontoja.

Näin huolehdit, että tietosi ovat turvassa etkä maksa huijarille

Jos saat tekstiviestin tai sähköpostiviestin, jonka sisältö herättää vähänkin epäilyksiä, älä klikkaa viestissä olevia linkkejä tai liitetiedostoja auki.

Jos epähuomiossa avaat linkin, älä missään tapauksessa suorita maksuja tai anna pankki- ja luottokortin tietoja, verkkopankin tunnistetietoja, käyttäjätunnuksia ja salasanoja tai mitään muitakaan tietoja.

Jos olet jo klikannut linkkiä ja antanut luottokorttisi tai verkkopankkisi tiedot, ota välittömästi yhteyttä omaan pankkiisi ja tee sen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

Vaikka linkki näyttäisi esimerkiksi nimen perusteella ohjaavan luotetulle sivustolle, tarkista aina vielä sivun osoite selaimesta. Linkin nimi voi olla aivan muuta kuin osoite, johon se johtaa.

Myös tekstiviestin lähettäjän nimenä voi näyttää olevan Matkahuolto, vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan (esimerkiksi nimessä oleva pieni L-kirjain on korvattu isolla I-kirjaimella, tai pieni kirjoitusvirhe kuten Maktahuolto).

– Voit saada meiltä viestin, jos vastaanottaja ei ole noutanut lähettämääsi pakettia. Tällöin pyydämme sinua maksamaan palautuskulut tai antamaan meille luvan paketin sisällön kierrättämiseen. Jos haluat, että palautamme paketin, voit helposti varmistaa saamasi maksulinkin aitouden syöttämällä lähetystunnuksen lähetysten seurantaan joko verkkosivuillamme tai Paketit-sovelluksessa, Matkahuolto kertoo.

Matkahuollon tekstiviestillä ja sähköpostilla lähettämissä tilausvahvistuksissa ja saapumisilmoituksissa on aina Matkahuolto lähettäjänä ja viesteissä on kerrottu lähetystunnus, jonka avulla lähetyksen tarkemmat tiedot, esimerkiksi lisämaksut, voi tarkistaa Matkahuollon sivuilta.

Matkahuolto kertoo seuraavansa aktiivisesti huijausviestien tilannetta ja olevansa aktiivisesti yhteydessä viranomaisiin.

Seuraamme huijausviestien tilannetta ja olemme aktiivisesti yhteydessä myös viranomaisiin, jotta voimme osaltamme torjua huijausviestien pahimmillaan aiheuttamaa haittaa.