Saitko poliisin nimissä tällaisen viestin? Rahasi ovat vaarassa

Poliisi varoittaa nimissään leviävistä huijausviesteistä.

Viranomaisen nimissä on lähetetty muun muassa tekstiviestejä, joissa väitetään sakon olevan maksamatta ja vankeusrangaistuksen välttämiseksi kehotetaan maksamaan sakko pois viestissä olevan linkin kautta.

Viranomainen muistuttaa, että poliisi ei koskaan lähetä sakkoja tai liikennevirhemaksuja tekstiviestillä tai sähköpostilla, vaan käyttää suomi.fi -verkkopalvelua, kirjepostia tai asiointia poliisiasemalla.

Poliisin mukaan viestin voi hävittää saman tien, eikä linkkiä ei kannata avata.

– Se avaa kalastelusivuston, jonka kautta pyritään saamaan muun muassa verkkopankkitunnuksia ja muuta tietoa ihmisistä rikollisiin tarkoituksiin, poliisi muistuttaa verkkosivuillaan.

Omia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai muitakaan yksityiskohtaisia tietoja ei tule milloinkaan antaa ulkopuolisille.

– Jos näin on kuitenkin ehtinyt jo tehdä, ole ensimmäiseksi yhteydessä pankkiisi mahdollisten vahinkojen estämiseksi ja tee sitten rikosilmoitus poliisille sähköisesti osoitteessa https://asiointi.poliisi.fi/ tai käyntiasioimalla millä tahansa poliisiasemalla, viranomainen neuvoo.

