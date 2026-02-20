Saitko haasteen ”poliisilta”? Älä avaa tätä liitettä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa poliisin nimissä leviävistä huijausviesteistä.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa ihmisille on lähetetty ”haastekirjeitä” poliisin nimissä. Viestissä väitetään, että vastaanottaja on nimetty käsiteltävässä olevassa asiassa ”asianomaiseksi osapuoleksi”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Viestin liitetiedostona on pdf-tiedosto, jonka väitetään sisältävän ”todettuja tosiseikkoja ja todisteita”.

Viesti on ylipäätään kirjoitettuna epäselvällä tavalla eikä viestistä tarkalleen ottaen ilmene, mistä on tarkalleen ottaen kyse. Kuvakaappaus viestistä on nähtävällä alla. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvakaappaus huijausviestistä. KYBERTURVALLISUUSKESKUS

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyseessä on huijaus, johon ei pidä reagoida. Liitteenä olevaa tiedostoa ei kannata avata. Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun poliisin nimissä lähetetään huijausviestejä.

– Poliisin nimiin on väärennetty monenlaisia pelottelu-, uhkailu- ja kiristysviestejä. Virallisen näköisillä leimoilla, lipuilla ja symboleilla sekä poliisiviranomaisten nimillä yritetään luoda uskottavuutta pelotteluviesteihin ja kiristää huijauksen uhreilta rahaa, Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa sivuillaan.

Kyseisen viestin tunnistaa huijaukseksi helposti siitäkin, että Suomessa poliisi ei lähetä ihmisille haasteita. Suomessa käräjäoikeuden haasteet antaa tiedoksi tuomioistuin, ei poliisi sähköpostitse.