”Saimme Sanna Marinilta perinnöksi velkavuoren”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) korosti keskiviikkona ryhmäpuheessaan, että hallituksen talouspolitiikan tarkoitus on kääntää Suomi pois velkaantumisen tieltä.

– Saimme perinnöksi (Sanna) Marinin (sd.) hallitukselta – SDP:ltä ja keskustalta – velkavuoren, kasvavat alijäämät ja tekemättömät reformit. Toiminnan perusajatus oli tullut tutuksi näille puolueille jo Säätytalolla 2019 toteamuksesta: Rahaa on. Sen mukaan vasemmistohallitus elikin – kuin tuhlaajapoika konsanaan, Heinonen sanoi.

Heinonen korosti valtiovarainvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden ja euroryhmänkin varoittaneen velkaantumisesta.

– Tämän hallituksen aikana asiantuntijoiden viestit eivät siis kaiu kuuroille korville. Me tartumme toimeen. Tämä hallitus ei tule jättämään työtään kesken, sillä hyvinvointiyhteiskunta tulee turvata myös tuleville sukupolville, Heinonen sanoi.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että pelkästään ensi vuoden toimilla vahvistetaan työllisyyttä 60 000-65 000. Kokoomus korostaa hallituksen työllisyysuudistusten kriittisyyttä talouden tasapainottamisessa.

– Uskallan sanoa, että hallituksen talous- ja työllisyysohjelma on kunnianhimoisin mitä tässä maassa on nähty. On aika päivittää Suomen työmarkkinat pohjoismaiselle tasolle.

Heinonen korosti puheessaan hallituksen satsauksia opetukseen ja mielenterveyspalveluihin. Orpon hallitus lisää kautensa aikana perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonaa euroa ja toteuttaa nuorten terapiatakuun.

Heinonen tyrmäsi myös opposition laatimat vaihtoehtobudjetit.

– Näistä opposition vaihtoehtobudjeteista jäi lopulta käteen vain massiiviset veronkiristykset työhön ja yrittämiseen. Hyvä vasemmisto-oppositio, ei näillä eväillä Suomen tulevaisuutta rakenneta.

Heinonen korosti ryhmäpuheessa, että Suomen talouden tilanne on vielä kuitenkin korjattavissa.

– Suomessa on nyt hallitus, joka on valmis tekoihin maamme talouden vakauttamiseksi. Haluamme jättää maamme paremmassa kunnossa kuin missä itse sen saimme, Heinonen päätti.