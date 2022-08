Sähkötornit räjähtelevät Venäjällä, FSB syyttää sabotaasiryhmiä

Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan “ukrainalaiset sabotaasiryhmät” räjäyttivät kuusi sähkötornia Kurtšatovskissa Venäjän Kurskin alueella, kertoo uutissivusto meduza.

Hyökkäysten kerrotaan aiheuttaneen häiriöitä Kurskin ydinvoimalan sähköntoimituksissa.

FSB:n mukaan iskut tapahtuivat 4., 9. ja 12. elokuuta.

Sähkötornit ovat tärkeitä, koska ydinvoimala toimittaa energiaa teollisuuslaitoksia, kuljetuksia, välttämättömiä palveluita ja sosiaalista infrastruktuuria varten.

Venäjän viranomaiset tutkivat tapausta terrori-iskuna. FSB etsii syyllisiä ja mahdollisia rikoskumppaneita.

