Sähkötön Espanja kaaoksessa: Vastaavaa ei ole tapahtunut koskaan

Espanjaa ja osin Portugalia vaivaava valtava sähkökatko on poikkeuksellisen paha, sanoo Espanjan sähkönsiirtoverkkoyhtiö Red Eléctrican operatiivinen johtaja Eduadro Prieto El País -lehdelle. Sähköjen täydellinen palautuminen voi kestää jopa kymmenen tuntia.

Laaja sähkökatko romahdutti sähkönsaannin Iberian niemimaalla maanantaina iltapäivällä. Koko Espanjan junaliikenne on keskeytetty. Ihmisiä on jäänyt jumiin juniin, ja esimerkiksi Mardidissa ihmisiä evakuoitiin pimenneiltä metroasemilta. Useissa kaupungeissa sekä Espanjassa että Portugalissa myös liikennevalot ovat lakanneet toimimasta, ja Espanjan liikenneviranomainen on ohjeistanut ihmisiä välttämään tarpeetonta matkustamista. Myös lentoliikenteessä on häiriöitä, ja ainakin Espanjassa myös puheluliikenne ja internet ovat hidastuneet. Tietoliikenneoperaattorien varavirran saanti on varmistettu, mutta El Paísin mukaan ne valittelevat ettei kaikkia tilanteesta aiheutuvia haittoja pystytä torjumaan. Esimerkiksi Whatsapp toimii lehden lähteiden mukaan puoliteholla, eivätkä kaikkien viestit lähde tai saavu.

Ruokakaupat eivät pysty ottamaan vastaan muuta kuin käteismaksuja, mutta pankkiautomaattienkin toiminta on häiriytynyt sillä ne tarvitsevat sähköä toimiakseen. Ihmisiä on myös juuttunut sähköllä toimiviin hisseihin.

Kanarian saaret ja Baleaarit ovat välttyneet häiriöiltä, mikä johtuu sähkönsiirtoverkon rakenteesta. Siirtoverkko Red Eléctrican operatiivinen johtaja Prieto ei vielä myöhään maanantaina iltapäivästä kommentoinut syytä tapahtuneelle, mutta kertoi että Espanja vaikuttaa ”irronneen eurooppalaisesta sähkönsiirtojärjestelmästä”. Prieton mukaan vastaavasta ei ole ennakkotapausta koko yhtiön historiassa.

Euroopan komissio on ilmoittanut seuraavansa tilannetta tarkasti. Ranskan valtiollinen sähkönsiirron runkoverkkoyhtiö RTE on ilmoittanut tarjoavansa Espanjalle apua ja siirtävänsä sähköä heti, kun Espanjan runkoverkko pystyy vastaanottamaan sitä.

Espanjan valtion turvallisuusneuvosto on kokoontunut hätäkokoukseen ja valtion kyberturvallisuuskeskus tutkiin tapahtunutta. Toistaiseksi tietoa sähkökatkon aiheuttajasta ei ole. Edes spekulaatioita ei ole esitetty.

Osaan Espanjasta sekä etelässä että pohjoisessa sähköt ovat alkaneet jo osin palautua.