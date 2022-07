Sähköpyörät yleistyvät – näin vältät paloriskit

60 prosenttia yrityksistä sanoo harkitsevansa tai aikovansa hankkia sähköpyörien latausratkaisun työntekijöidensä tai asiakkaidensa käyttöön, ilmenee Oomin teettämästä tutkimuksesta. Yritysasiakkaiden keskuudessa tehty tutkimus paljastaa, että sähköpyörien latauspisteiden valinnassa tärkeitä ominaisuuksia ovat turvallisuus, käytännöllisyys ja kustannukset.

Paloturvallisuuden vuoksi sähköpyörien valmistajat kehottavat lataamaan akkuja aina valvotuissa olosuhteissa. Sähköpyörissä käytetyt litium-ioni-akut ovat lähtökohtaisesti turvallisia käyttää. Normaalissa käytössä akut kuluvat, saavat kolhuja ja näiden seurauksena voivat niin käytön, säilytyksen kuin latauksenkin aikana muodostaa paloturvallisuusriskin. Jokaisen yrityksen kannattaa varmistaa turvalliset käytännöt sähköpyörien akkujen säilytyksellä ja lataukselle.

Sähköpyörällä liikkuminen on nopeaa, edullista ja ympäristöystävällistä. Turvalliseen lataamiseen on syytä kiinnittää huomioita. Lisäksi pysäköitäessä polkupyörän akku kannattaa ottaa irti ja säilyttää sekä ladata muualla. Ilman akkua ja laturia arvokas sähköpyörä on varkaille vähemmän houkutteleva kohde, sillä sen myyminen eteenpäin on vaikeaa. Valtuutetuissa polkupyöräliikkeissä akun ostajan on aina esitettävä polkupyörän ostokuitti.

Akkua ei saa ladata pakkasessa, sillä akku ei lataudu kylmänä. Kylmän akun annetaan lämmetä huoneenlämmössä ennen latausta. Lataus tehdään palamattomalla alustalla valvotuissa olosuhteissa tai turvallisessa latauskaapissa. Syttyvää materiaalia ei saa olla lähettyvillä.

Oomi muistuttaa, että vaurioitunut akku pitää poistaa käytöstä ja kierrättää asianmukaisesti. Onnettomuusriski pienenee myös, kun tutustuu käyttöohjeisiin ja käyttää vain luotettavaa laturia.