Sähköpotkulautailijat ja pyöräilijät pelottavat kävelijöitä

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista lähes puolet ovat pelänneet kovaa ajavia ja liian läheltä ohittavia sähköpotkulautailijoita joko melkein aina tai usein liikkuessaan kävellen. Samoin kovaa ajavat ja liian läheltä ohittavat pyöräilijät aiheuttavat pelkoa.

Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja erilaisia kevyitä sähköisiä ajoneuvoja käyttävien kulkuväylät ovat usein samat. Tämä aiheuttaa pelästymisiä, jos esimerkiksi tilannenopeus on liian suuri tai jalankulkija tekee yllättäviä liikkeitä.

– Tilannetta pahentaa, jos jalankulkija on eksynyt pyöräkaistalle tai pyöräilijä tai sähköpotkulautailija jalkakäytävälle, huomauttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Pasi Pohjonen.

– Kun väylällä tulee vastaan jotain sinne kuulumatonta, niin tuleehan siinä yllätyksiä vastaan puolin ja toisin. Vähän kuin moottoritiellä yhtäkkiä edessä ajaisi mopo, hän jatkaa.

Jos jalkakäytävä ja pyörätie ovat rinnakkain, jalankulkijan tulee pysytellä jalkakäytävän ja pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan pyörätien puolella.

Liikenteeseen keskittyminen tekee liikkumisesta turvallisempaa

Liikenteessä pelästymiset voivat myös olla itseaiheutettuja. Omaan toimintaan on helpompi vaikuttaa kuin muiden. Ensimmäiseksi kannattaa miettiä, miten voisi itse tehdä omasta liikkumisestaan turvallisempaa.

– Ota katse pois kännykästä, kuulokkeet pois korvista ja keskity ympärillä olevaan toimintaan. Ohje pätee ihan jokaiselle liikenteessä liikkujalle, kulkumuodosta riippumatta, ohjeistaa Pohjonen.

Yhdistetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä jalankulkija voi kävellä kumpaa reunaa tahansa, mutta puolelta toiselle haahuilu ei ole suositeltavaa. Pikainen olan yli vilkaisu saattaa pelastaa isommalta harmilta, jos takaa onkin tulossa pyöräilijä tai sähköpotkulautailija, joka ei osaa aavistaa suunniteltua suunnanmuutosta.

– Pyöräilijän ja sähköpotkulautailijan taas kannattaa hiljentää nopeutta ohitustilanteisiin ja varautua siihen, että jalankulkija voi syystä tai toisesta vaihtaa väylän toiselle puolelle, Pohjonen muistuttaa.

Liikennesäännöt koskevat kaikkia – myös kävelijöitä

Pohjonen muistuttaa, että myös jalankulkijoilla on vastuu liikenteessä. Kävelijä on liikenteessä tienkäyttäjä, jolla on tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Kävelijän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Jalankulkijan on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa ja sovitettava oma toimintansa sen mukaiseksi sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä loppuvuodesta 2024. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 035 henkilöä.