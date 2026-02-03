Sähkön hinta huitelee ennätyslukemissa – muista nämä säästökeinot

Pörssisähkön hinta kipuaa tiistaina erittäin korkealle. Kallein hetki on kello 17, jolloin sähkö maksaa 82,18 senttiä kilowattitunnilta.

Tähän juttuun on koostettu vinkkejä, miten kotitaloudet voivat pienentää sähkönkulutusta.

Lämmitystä säätämällä voi säästää pitkän pennin.

– Kodin sopiva peruslämpötila on 20 astetta, mutta varastossa, autotallissa ja käyttämättömissä tiloissa lämpötila voi olla alempi. Kun kodin keskilämpötilaa lasketaan yhdellä asteella, laskee sähkönkulutus viidellä prosentilla, kertoo sähköyhtiö Vattenfall.

Säästäjän kannattaa tarkistaa myös ikkunoiden ja ovien tiivistelistat, jotta lämpö ei karkaa. Huonekalut on syytä siirtää kauemmas pattereista, jotta lämpö levittäytyy paremmin huoneeseen. Ikkunoiden vetoisuutta voi vähentää sälekaihtimilla ja verhoilla.

Sähköä voi Vattenfallin mukaan säästää laskemalla kylpyhuoneen lattialämmitys samaan lämpötilaan kuin muualla asunnossa ja pitämällä ovi kiinni. Suihkutteluaikaa kannattaa lyhentää.

Pyykinpesussa ja kuivaamisessa voi säästää energiaa.

– Kun pesukoneen täyttää aina kokonaan, pesukertoja voidaan vähentää, Vattenfall kertoo.

– Pyykin kuivaaminen vanhanmallisessa kuivausrummussa kuluttaa neljä kertaa enemmän sähköä kuin pyykin peseminen. Nykyaikainen kuivausrumpu kuluttaa puolet vähemmän kuin kondensoiva kuivausrumpu ja sen sähkönkulutus on lähes samaa tasoa kuin pesukoneen.

Marttojen verkkosivuilta löytyy monia arjen säästövinkkejä.

– Jäähdytä ja peitä ruoat hyvin ennen jääkaappiin tai pakastimeen laittamista. Viilennä esimerkiksi kylmävesihauteessa ja pakasta jääkaapin kautta eli viilennä pakastettava ennen pakastimeen laittamista. Pakastuskytkin on tarpeen pakastamisen alkuvaiheessa, mutta sitä ei kannata unohtaa päälle pitkäksi aikaa, sivuilla kerrotaan.

– Tuo viileät tuotteet kaupasta kotiin kylmälaukussa. Viileät tuotteet vähentävät kylmälaitteen lämpökuormitusta.

Kylmälaitteet on syytä pitää puhtaana ja sulattaa tarvittaessa.

– Lika ja jää lisäävät laitteen energian kulutusta.

Vanhat kylmälaitteet saattavat kuluttaa energiaa jopa tuplasti uusiin verrattuna, joten uusia hankittaessa on hyvä valita mahdollisimman energiatehokkaat laitteet.

Sähköä voi Marttojen mukaan säästää ruoanlaitossa.

– Valitse kattila tai pannu valmistettavan ruoan määrän mukaan ja keittolevy kattilan koon mukaan – valitse saman kokoinen kattila ja keittolevy. Keitä vähässä vedessä. Suuri määrä kiehuu hitaammin kuin pieni ja kuluttaa siis enemmän energiaa. Käytä vedenkeitintä, se on energiatehokkaampi kuin liesi.

– Muista kattilassa kansi, säästät energiaa ja aikaa. Pilko pienemmäksi – pienet palat kypsyvät nopeammin kuin isot lohkot, Marttojen sivuilla kerrotaan.

Marttojen mukaan kiertoilmauuni on ylä- ja alalämpöuunia energiatehokkaampi.

– Sitä ei tarvitse esilämmittää, paistolämmöksi riittää 20 astetta matalampi lämpötila ja voit paistaa usean pellillisen kerralla.

– Hyödynnä uunin lämpö tehokkaasti – jos valmistat uuniruokaa, pidä samalla leivontapäivä.

Mikroaaltouuni vie vähemmän energiaa kuin uuni.

Saunatottumuksia muuttamalla voi Marttojen mukaan säästää sähköä.

– Älä pidä saunaa lämpimänä turhaan. Sähkökiuas on teholtaan kodin suurin yksittäinen laite. Jos saunomisen lämpötilaa lasketaan 100 asteesta 70-80 asteeseen, sähköä säästyy jopa kolmannes.

