Näin pienennät sähkölaskua pakkasilla

Helmikuu alkoi pakkaskelillä ja sähkön hinta näyttää pysyttelevän korkealla lähipäivinä. Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen kertoo, miten kodin sähkölaskua voi pienentää pakkasten pitkittyessä. Virtasen vinkit on suunnattu varsinkin niille, jotka asuvat sähkölämmitteisissä pientaloissa.

Hän suosittelee alentamaan sisälämpötilaa kaikissa tiloissa. Suositeltavat sisälämpötilat oleskelutilassa 20 astetta, makuuhuoneessa 18 astetta, kylpyhuoneessa 22 astetta, varastossa 7 astetta, autotallissa 5 astetta, tuulikaapissa ja porrashuoneessa 15 astetta.

– Isossa asunnossa lämpötilaa voi alentaa niissä huoneissa, joissa ei oleskella. Tiputa lämpötila väliaikaisesti noin 16 asteeseen, sulje väliovet, Virtanen kertoo tiedotteessa.

Sähkölämmitteisessä talossa kannattaa Virtasen mukaan kiinnittää huomiota lämmitystapaan.

– Jos kodissa on ilmalämpöpumppu, sen käyttöä kannattaa tehostaa. Aseta sähköpatterien lämpötila muutamaa astetta alemmas, kuin mitä ilmalämpöpumpun asetusarvo on. Ilmalämpöpumpun puhallinnopeus kannattaa asettaa mahdollisimman suureksi.

Virtanen kertoo, että nykyaikaiset ilmalämpöpumput toimivat kovillakin pakkasilla.

– Silloinkin ne ovat sähköpattereita energiatehokkaampia, vaikka pumpun hyötysuhde heikkeneekin ulkolämpötilan laskiessa. Ilmalämpöpumppu toimii tehokkaimmin silloin, kun sen ulkoyksikköön kertynyt jää ja lumi poistetaan, ja imuroidaan sisäyksikön suodattimiin kertynyt pöly, hän sanoo.

Virtasen mukaan takka ja ilmalämpöpumppu täydentävät toisiaan hyvin.

– Takan tai tulisijan käyttö pakkasilla pienentää suoraan sähkölämmittäjän sähkölaskua, joten niitä kannattaa käyttää säännöllisesti pakkaskaudella, hän sanoo.

– Pumpun takkatoiminnon avulla takan tuottamaa lämpöä levitetään myös niihin tiloihin, joihin takan lämpö ei muuten kunnolla ulotu. Ilmalämpöpumpun lämmityksen ja viilennyksen väliltä valitsevaa automaattitoimintoa ei pidä käyttää, sillä se voi kytkeä viilennystoiminnon päälle tulisijaa lämmittäessä.

Lämmintä vettä on syytä hänen mukaansa käyttää säästeliäästi.

– Sekä sähkölämmitys- että lämpöpumpputaloissa vesi lämmitetään sähköllä, joten veden käyttö vaikuttaa suoraan veden lämmittämisen tarpeeseen ja sähkön kulutukseen, Virtanen kertoo.

– Lämpimän veden säästössä tehokkain tapa on lyhentää suihkuaikaa. Suihkuttele ripeästi ja sulje vedentulo saippuoinnin ajaksi. Pidemmällä aikavälillä vettä säästävät suihkupäät ovat hyvä keino säästää vedenkulutuksessa, hän jatkaa.

Kodin yksittäinen suurin sähkönkuluttaja on usein sähkökiuas, joten Virtanen suosittelee saunapäivän siirtämistä edullisemman sähkön päiville. Lisäksi kylpyhuoneen sähköisen mukavuuslattialämmityksen lämpötila kannattaa antaa laskea alhaisemmalle tasolle silloin, kun kylpyhuonetta ei käytetä, ja nostaa hieman korkeammalle vain tilan käytön ajaksi.

– Aikaohjattavan termostaatin avulla lattialämmityksen ohjaus on helppoa, Virtanen sanoo.

Virtanen suosittelee pyykinpesua ajankohtana, jolloin sähkö on edullista. Lisäksi ruoanlaitossa voi hyödyntää uunin sijaan keittiön energiatehokkaampia laitteita, kuten mikroa, airfryeria, hellaa ja vedenkeitintä.