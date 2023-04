Sähköautot syrjäyttävät polttomoottorin – joka viides myyty auto jo sähköinen

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että sähköautojen myynti nousee kuluvan vuoden aikana 18 prosenttiin. Sähköautoja on myyty kokonaisuudessaan jo yli 10 miljoonaa kappaletta ja sen ennustetaan nousevan tämän vuoden aikana 14 miljoonaan. Arvion mukaan maailmanlaajuisesta automyynnistä 18 prosenttia on sähköajoneuvoja. Vuonna 2020 sähköautojen osuus myydyistä autoista oli vain 4 prosenttia. Lukuun lasketaan täyssähköautot sekä plug in -hybridit.

– Sähköautot eivät ole enää marginaalissa tai vain pieni osa, IEA:n johtaja Timur Gül kertoo.

Financial times -lehden mukaan vuoden 2022 sähköautomarkkinoita johti myynnin osalta Kiina. Maassa myytiin noin kaksi kolmasosaa kaikista sähköautoista. Osittain lukua selittää maan tukiohjelma, joka kannustaa ihmisiä vaihtamaan sähköautoon. Eurooppa seuraa tilastoja seuraavana ja Yhdysvallat kolmantena. Myös niissä tuetaan sähköauton hankintaa.

Autovalmistajat kilpailevat sähköautomarkkinoilla ankarasti. Kansainväliset päästötavoitteet sekä kiristyvä lainsäädäntö sekä kuluttajien toiveet ovat pakottaneet autonvalmistajia siirtymään vahvemmin sähkö- ja vetyautojen tuotantoon.

EU on asettanut tavoitteeksi luopua polttomoottoriajoneuvoista lähes täysin vuoteen 2035 mennessä. Yhdysvallat puolestaan tavoittelee sähköautoille 50 prosentin osuutta myynnistä jo 2030 mennessä.

Sähköautojen määrä on lisääntynyt nopeasti ja kilpailu on tuonut myös hintoja alaspäin. Kiina kattaa noin 35 prosenttia maailmanlaajuisesta akkujen valmistuksesta ja on Euroopan suurin tuontimaa akkujen sekä autojen osalta. Sähköautojen myynti on myös noussut pienemmillä markkina-alueilla ja etenkin kolmipyöräisistä kulkuneuvoista sähköllä kulki viime vuonna Intiassa jo hieman yli puolet.