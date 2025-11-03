Sähköautot kielletty Krimin sillalla – 18 sai heti sakot

Krimin sillalla on määrätty ensimmäiset sakot sähköautoilijoille, kertoo venäläinen Gazeta. Sillan käyttäminen kiellettiin sähkö- ja hybridiajoneuvoilta maanantaina 3. marraskuuta alkaen.
Lehden mukaan sakotettuja sillan käyttäjiä kulki molempiin suuntiin. Sakon määrä on 750 ruplaa eli noin kahdeksan euroa.
Gazetan mukaan Venäjän parlamentin alahuone eli duuma kutsui kieltoa ”välttämättömäksi toimenpiteeksi jolla parannetaan turvallisuutta”. Duuman mukaan väliaikainen kielto ei myöskään loukkaa Venäjän kansalaisten oikeuksia. Missään ei ole kuitenkaan kerrottu, kuinka väliaikainen on väliaikainen.
Turvallisuuden mainitseminen onkin kattavinta, millä kieltoa on tähän mennessä perusteltu. Tiedossa kuitenkin on, että Ukraina on yrittänyt tuhota sillan useasti. Lokakuussa 2022 osa sillasta sortui, kun sillä ajaneessa tavarajuna syttyi palamaan. Ilmeisesti lähellä ajaneeseen rekkaan oli asennettu räjähteitä. Ratasillan korjaaminen kesti useita kuukausia, aina heinäkuuhun 2023. Silloin Ukrainan merivoimat hyökkäsi siltaa vastaan kahdella meridroonilla. Kesäkuussa 2025 siltaan kohdistui vedenalainen räjähdeisku, joka vaurioitti sillan rakenteita.
Elokuussa 2025 Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB väitti pysäyttäneensä Georgiasta tulleen henkilöauton, joka oli matkalla sillan kautta Krimille kyydissään 130 kiloa räjähteitä. Venäläinen media päätti tuolloin väittää, että räjähteet olisivat olleet ”suomalaisvalmisteisia”. FSB:n tiedotteessa Suomea ei mainittu, mutta siinä väitettiin että edeltävän kerran Krimin sillalle matkalla ollut räjähdeauto olisi tullut Valko-Venäjältä huhtikuussa 2025.
FSB:n tiedotteesta käy ilmi, että elokuussa pysäytetty auto oli Chevrolet Volt. Ne ovat hybridiautoja.