Sähköauton ostajia huolestuttaa yksi asia

Sähköauto oli viime vuonna uuden auton ostaneiden vakuutusyhtiö Ifin asiakkaiden ykkösvalinta: sähköön päätyi useampi kuin joka kolmas uuden auton hankkinut. Uusien autojen myynnin hidastuessa sähköautokaupan painopiste on Suomessa kuitenkin kokonaisuutena siirtymässä entistä vahvemmin käytettyihin autoihin.

Samaan aikaan akuston kunto arveluttaa monia käytetyn auton ostoa harkitsevia. Ifin asiakkailleen tekemässä tutkimuksessa käytetyn sähköauton ostossa yli 80 prosenttia huolettaa akuston kapasiteetin lasku, mutta joka kolmas on huolissaan myös fyysisistä vaurioista, kuten naarmuista ja lommoista.

– Akkuvahinkoja sattuu tilastojemme perusteella määrällisesti varsin vähän, mutta toki ne ovat tyypillisesti hyvin kalliita vahinkoja. Useimmat kyselyyn vastanneet kokivat, että akuston kunnon tarkastus toisi mielenrauhaa etenkin käytetyn sähköauton ostoon. Noin 90 prosenttia vastanneista vaatisi raportin akuston kunnosta, jos olisi ostamassa käytettyä sähköautoa. Yli 80 prosenttia jättäisi suoraan auton ostamatta, ellei autoliikkeellä olisi näyttää raporttia, kertoo ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Janne Sivenius Ifistä tiedotteessa.

Vaikka valtaosa Suomen sähköautoista on edelleen varsin uusia, teillä liikkuu nopeasti kasvava määrä hieman vanhempia sähköautoja, joiden takuu on jo umpeutunut. Ifin vakuuttamista sähköautoista joka viides on yli neljä vuotta vanha. Sähköautokannan kasvun nopeutta kuvastaa, että Ifin Suomessa vakuuttamien sähköautojen määrä lähes kaksinkertaistui kuluneen vuoden aikana yhteensä yli 35 000 sähköautoon. Kaikkiaan sähköautojen määrä Suomessa kasvoi viime vuonna noin 40 prosentilla ja ylitti vuodenvaihteessa jo reilusti yli 120 000 sähköautoa.

Mahdollisuus tarkistuttaa sähköauton akun kunto ammattilaisella kiinnostaa lähes kaikkia Ifin kyselyyn vastanneista. Tarve ei liity pelkästään autokauppaan: Ifin kyselyn perusteella useimmat haluaisivat tarkistaa sähköauton akun kunnon ja sen mahdolliset fyysiset vauriot säännöllisesti vuoden–kahden välein.

– Haluamme Ifissä edistää sähköautoilua Suomessa, joten lähdimme selvittämään tapaa ratkaista asiakkaidemme huoli ja helpottaa siten sähköautoiluun siirtymistä. Uskomme, että vaivattomasti kaikkien sähköautoilijoiden saatavilla oleva akkutarkastus on olennainen osa liikenteen sähköistymistä ja tulevaisuuden autokauppaa, kertoo Sivenius.

Ratkaisuksi markkinoille on tuotu palvelu, jonka avulla asiakkaat voivat selvittää sähköautonsa akun kunnon. Tarkastuksessa auton omistaja saa akuston kunnosta kirjallisen raportin, jota voi hyödyntää esimerkiksi auton myynnissä. Tieto on erityisen tärkeä myös, jos epäilee, että auto olisi mahdollisesti saanut korkeajänniteakkua vahingoittavan pohjakosketuksen tai ettei akusto muusta syystä toimi kuten sen pitäisi.

Ifin käytetyn sähköauton hankintaa sekä akun kuntoon liittyviä huolia selvittäneeseen kyselytutkimukseen vastasi 695 Ifin asiakasta tammikuussa 2024.