Sabotöörit hyökkäsivät venäläisten junien kimppuun

Sabotöörit ja vastarintataistelijat iskivät venäläisiä vastaan Ukrainan miehitetyillä alueilla sunnuntaina, kertoo sotaa seuraava ISW-ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäläisten lähteiden mukaan tunnistamattomat sabotöörit käyttivät tienvarsipommia eli niin sanottua improvisoitua räjähdettä rautatiesiltaan kohdistetussa hyökkäyksessä miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Krimin miehityshallinnon johtaja Sergei Aksjonovin mukaan sabotaasi kohdistui Kaakkois-Krimillä kulkevaan rautatienpätkään. Venäläiset sotabloggarit väittivät, että tunnistamattomat henkilöt räjäyttivät räjähteen raiteilla tavarajunan edessä.

Ukrainalainen upseeri Anatoly ”Stirlitz” Stefan puolestaan kertoi sosiaalisessa mediassa, että ukrainalaiset vastarintataistelijat räjäyttivät rautatiesillan miehitetyllä Zaporižžjan alueella. Hänen mukaansa vastarintataistelijat asettivat tienvarsipommin rautatiesillalle, joka sijaitsee Melitopolin kaupungin lounaispuolella.

Venäläislähteet eivät ole vahvistaneet siltaiskua Zaporižžjan alueella.

Samaan aikaan Ukrainan vastahyökkäys etenee.

Ukrainan asevoimien kerrotaan edenneen useilla rintamilla. Apulaispuolustusministeri Hanna Maliarin mukaan Blahodatnen ja Makarivkan etulinjan kylät on vapautettu Donetskin alueella.

Myös Neskuchnen kylän sanottiin myöhään sunnuntaina päätyneen Ukrainan armeijan haltuun.

NEW: Ukrainian forces conducted #counteroffensive operations in at least three areas of the front and made territorial gains on June 10 & 11. Geolocated footage & Russian sources indicated that UKR forces liberated multiple settlements in western #Donetsk. https://t.co/VEtI6OaDEY pic.twitter.com/cdXsz6bSoC

— ISW (@TheStudyofWar) June 12, 2023