Sabotaasi-iskussa käytössä muoviräjähde, epäillyt pakenivat Valko-Venäjälle

Venäjän käskystä toimivia ukrainalaisia, sanoo pääministeri Donald Tusk rautatiesabotaasin tekijöistä.
Varsovasta Lubliniin johtavalla rautatiellä tapahtui sunnuntaina räjähdys, joka tunnistettiin lähes heti sabotaasiksi. Samaa reittiä käytetään myös aseiden kuljettamiseen Ukrainaan.
Pääministeri Tusk kertoi tiistaina iltapäivällä, että nämä kaksi iskusta epäiltyä ovat Ukrainan kansalaisia, jotka pakenivat iskun tehtyään Puolasta Valko-Venäjälle. Toinen epäillyistä on kotoisin Venäjän valtaamasta Donetskista, puolalainen TVP kertoo.
Mika-nimisen kylän lähellä tehty sabotaasi toteutettiin Donald Tuskin mukaan sotilaskäytössä olevalla C4-muoviräjähteellä. Panos laukaistiin laitteella, joka oli kytketty 300 metriä pitkään sähköä siirtävään kaapeliin. Perimmäisenä tavoitteena on ollut saada juna suistumaan raiteilta. Kylän asukkaat ovatkin kertoneet kuulleensa räjähdyksen lauantaina huikan ennen iltakymmentä.
Saman rautatieosuuden eteläpäässä vahingoitettiin lisäksi voimalinjoja. Tämä tehtiin Puławyn alueella noin 50 kilometrin päässä Lublinista.
Puolan hallitus piti tiistaina ylimääräisen kansallisen turvallisuuden komitean kokouksen tapahtumien vuoksi. Epäiltyjen henkilöllisyys on tiedossa, mutta pääministeri Tusk ei halunnut julkaista heidän nimiään, sillä operaatio on yhä kesken.
Puolassa on viimeisten kuluneiden parin vuoden aikana tapahtunut jatkuvasti erilaisia sabotaasi-iskuja ja niiden yrityksiä. Puolaan on kohdistunut muun muassa tuhopolttoja niiden yrityksiä sekä erilaisia kyberhyökkäyksiä, joita Puolan viranomaiset epäilevät Venäjän hybridisodankäynniksi. Näistä useampi kuin yksi on kohdistunut Puolan rautateihin. Junaverkosto on keskeinen, kun lännen johtajat vierailevat Ukrainassa ja kun sinne lähetetään aseapua, sillä Ukrainaan olisi turvatonta lentää.
Lokakuussa Puolan sisäinen tiedustelu ABW kertoi, että viime kuukausina virasto on pidättänyt yhteensä 55 henkilöä, jotka ovat toimineet Puolan vahingoksi ja Venäjän tiedustelun hyväksi.