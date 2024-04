Säässä tapahtuu jäätävä käänne

Viikonloppuna nautitaan vielä keväisistä lämpötiloista, Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä.

Lämpötilat kohoavat eri puolilla maata 5-15 plussa-asteen tuntumaan.

Ensi viikolla kevät ottaa ennusteen mukaan takapakkia ja sää kylmenee voimakkaasti.

– Lumisateet etelää myöten ovat vielä mahdollisia!, Ilmatieteen laitos kertoo.

Julkaisunsa yhteyteen Ilmatieteen laitos on jakanut animaation lähipäivien säästä. Animaatiossa kylmä sää on merkitty sinisellä ja lämmin sää punaisella. Animaatio on katsottavissa artikkelin lopussa.