Säässä tapahtuu hyytävä käänne, lokakuusta tulossa tavallista kylmempi

Säässä tapahtuu tulevina viikkoina kylmä käänne, ilmenee Euroopan keskipitkien keskuksen ECMWF:n tuoreesta kuukausiennusteesta.
Ennusteen mukaan vielä ensi viikolla eli 6. lokakuuta alkavalla viikolla päästään nauttimaan ajankohtaan nähden lämpimistä keleistä. Samaan aikaan viikosta on tulossa vuodenaikaan nähden tavanomaista sateisempi.
– Päivittäisennusteiden mukaan sää on ensi viikolla yleisemmin pilvistä kuin aurinkoista, vaikka aurinkoisiakin hetkiä esiintyy. Sateita liikkuu Suomen yli päivittäin, mutta suuri osa sateista on paikallisia ja melko vähäisiä. Suurin osa viikon sateista tulee tämänhetkisten ennusteiden mukaan viikon puolivälin tienoilla Suomen yli liikkuvasta laajasta sadealueesta, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo Forecan blogissa.
Päivälämpötilat pysyttelevät Rinteen mukaan enimmäkseen seitsemän ja 15 asteen välillä. Öisin voi paikoitellen ilmetä jo yöpakkasia.
Kuukausiennusteen perusteella säässä on nähtävillä selvää viilentymistä 13. lokakuuta alkavalla viikolla. Myös sademäärien ennustetaan olevan tavallista runsaampia. Rinne huomauttaa, että päivittäisennusteet eivät kuitenkaan ulotu näin pitkälle, joten yksittäisien päivien ennustettavuus on vielä heikkoa.
Ennustettavuus on heikko myös lokakuun 20. ja 27. alkavilla viikoilla. Ennusteesta on kuitenkin havaittavissa, että viikkojen keskilämpötilat ovat menossa viileämpään suuntaan.
Uusi kuukausiennuste on julkaistu! Syksy näyttää sen mukaan etenevän ajallaan kohti talvea, mutta ennusteeseen liittyy myös epävarmuuksia. Aiheesta lisää linkin takana:https://t.co/4UmSvaIuAO
— Foreca Suomi (@forecasuomi) October 3, 2025