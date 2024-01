Säässä nopea käänne – jäätävä ilmamassa saapuu

Sää on ollut alkuviikosta lauhaa, ja lämpötila on ollut plussan puolella lähes koko maassa. Erityisesti Pohjois-Suomessa on tuulista.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että jalankulkuväylät ovat tällä hetkellä hyvin liukkaita.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen mukaan säätila muuttuu nopeasti tavanomaista lauhemmasta säästä tavanomaista kylmemmäksi. Tällä viikolla keskilämpötila on ollut jopa 4–7 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Kylmä käänne koetaan jo ensi viikolla.

– Ensi viikolla viikkokeskilämpötilat palaavat lähes koko Suomessa ajankohtaan nähden kylmiksi ja pysyvät laajalti tavanomaista kylmempinä tämän kuukausiennusteen loppuun asti, Forecan meteorologi Joanna Rinne toteaa.

Pakkaset alkavat yleistyä loppuviikosta. Etelässä ja lounaassa on pääosin plussaa, mutta pohjoisessa voi olla loppuviikosta 20 asteen pakkasia.

Sateita tulee kuukausiennusteen mukaan suuressa osassa Suomea tällä viikolla tavanomaista enemmän. Keskiviikon vastaisena yönä sekä keskiviikkona maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita kaikissa olomuodoissa. Seuraava sadealue kulkee koko maan yli torstain vastaisena yönä ja torstaina.

– Myös sen yhteydessä osa sateista tulee ainakin etelässä ja lounaassa vetenä. Sadealueita on odotettavissa myös perjantaista sunnuntaihin, vaikka Suomen yli näyttää liikkuvan myös lyhytaikainen selkeän sään vyöhyke. Tuulisia päiviä on tällä viikolla useita. Kun katsotaan viikkoa kokonaisuutena, niin tuulisinta on maan pohjoisosassa, Rinne sanoo.

Ennusteen mukaan 5. helmikuuta alkavalle viikolla Suomeen pääsee kylmää ilmaa pohjoisesta. Vain etelässä viikon keskilämpötila on lähellä tavanomaista.

– Tämä viittaa siihen, että vaikka viikko olisi etelässäkin osin kylmä, maan eteläosaan pääsee ajoittain lauhempaa ilmaa. Muualla maassa talvinen sää pitää paremmin pintansa, Joanna Rinne sanoo.