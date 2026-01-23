Saara-Sofia Sirén valittiin Telan uudeksi toimitusjohtajaksi

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on valittu Työeläkevakuuttajat Tela ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Tela on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö.
Sirén aloittaa tehtävässään 1. toukokuuta, mikäli eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta. Telan pitkäaikainen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes jää tuolloin pois tehtävästään.
Koulutukseltaan Saara-Sofia Sirén on kauppatieteiden maisteri sekä filosofian maisteri. Telan hallitus teki päätöksen kokouksessaan torstaina.
– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Saara-Sofia Sirénin Telan uudeksi toimitusjohtajaksi. Taustansa ja kokemuksensa ansiosta hänellä on erinomaiset valmiudet johtaa Telaa tilanteessa, jossa geopoliittiset jännitteet, Suomen taloudellinen tilanne sekä yleinen epävarmuus haastavat niin eläkejärjestelmää kuin varojen sijoittamista monin eri tavoin, Telan hallituksen puheenjohtaja, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson toteaa tiedotteessa.
– Saamme Sirénistä toimitusjohtajan, joka rakentaa luottamusta ja yhteistyötä niin sidosryhmien välillä kuin eläkealan sisällä, Pettersson jatkaa.
Sirén kertoo kiittävänsä lämpimästi Telan hallitusta saamastaan luottamuksesta.
– Mikäli eduskunta myöntää minulle eron, voin Telan toimitusjohtajana jatkaa uudessa roolissa työtäni hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Eläkeala kytkeytyy merkittävällä tavalla niin yksilöiden arkeen kuin yhteiskuntamme sosiaaliseen sekä taloudelliseen kestävyyteen, kansanedustaja sanoo.
– On suuri kunnia päästä tekemään työtä työeläkejärjestelmän vahvistamiseksi ja myös sen eteen, että suomalaisten luottamus eläkejärjestelmää kohtaan säilyy vahvana, Saara-Sofia Sirén jatkaa.
Varsinais-Suomen vaalipiirissä ensimmäisellä kokoomuksen varasijalla on entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen ja hänen jälkeensä Pertti Hemmilä. Virolainen sanoi Linkedin-päivityksessään kieltäytyvänsä tehtävästä, joten kansanedustajaksi nousee Pertti Hemmilä.