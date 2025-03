Saara-Sofia Sirén: Suojelutyötä koskevalle laille on ilmeinen tarve

Eduskunta käy tiistaina lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, jolla turvataan suojelutyön järjestäminen työtaistelutilanteissa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén katsoo, että suojelutyötä koskevalle yleislainsäädännölle on ollut Suomessa jo pidempään ilmeinen tarve.

– Suojelutyölaissa on ennen kaikkea kyse ihmisten hengen ja terveyden sekä eräiden muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimintojen turvaamisesta työtaistelutilanteissa. Työtaisteluoikeus on tärkeä perusoikeus, joka turvataan myös jatkossa. Yhtälailla on kuitenkin pystyttävä varmistamaan, että muutkin tärkeät perusoikeudet, kuten oikeus elämään ja oikeus turvallisuuteen toteutuvat työtaisteluiden aikana, Sirén toteaa tiedotteessa.

Suomessa ei aikaisemmin ole ollut yleislainsäädäntöä suojelutyöstä. Suojelutyön antaminen on ollut työntekijöiden yhdistysten harkinnassa. Tämä on toisinaan johtanut valitettaviin tilanteisiin, joissa esimerkiksi potilaisturvallisuuden varmistamiseksi on jouduttu kiireellisessä aikataulussa säätämään väliaikaista lainsäädäntöä.

– Viimeksi vuonna 2022 Sanna Marinin (sd.) hallitus joutui valmistelemaan erittäin nopealla aikataululla väliaikaisen lain, jolla varmistettiin välttämätön suojelutyö terveydenhuollossa.

– Taustalla oli laaja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä työtaistelu, jonka yhteydessä suojelutyön antamiseen liittyi suurta epävarmuutta. Ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseksi on äärimmäisen tärkeää, että suojelutyölainsäädäntö on jatkossa jo valmiiksi olemassa tällaisten tapausten varalta, Sirén painottaa.

Hallituksen esittämässä suojelutyölaissa työntekijöiden yhdistyksille asetetaan lakisääteinen huolehtimisvelvollisuus, joka takaa jatkossa suojelutyön järjestämisen työtaistelutilanteissa.

– Tavoitteena on, että osapuolet pystyisivät jatkossakin ensisijaisesti sopimaan työtaistelun aikana tarvittavasta suojelutyöstä. Mikäli sopimukseen ei kuitenkaan päästä, on työntekijöiden yhdistysten uuden lainsäädännön myötä huolehdittava siitä, ettei työtaisteluilla vaaranneta esimerkiksi ihmisten henkeä, terveyttä, ympäristöä tai kansallista turvallisuutta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden yhdistysten on rajattava kokonaan työtaistelun ulkopuolelle tietyt tehtävät tai toiminnot taikka vaihtoehtoisesti annettava riittävästi suojelutyötä. Jos työntekijöiden yhdistys ei rajaa työtaistelua tai anna suojelutyötä laissa edellytetyllä tavalla, voi työnantaja vaatia tuomioistuimelta työtaistelun kieltämistä. Viimesijaisena keinona työnantaja voi teettää hätätyötä, Sirén toteaa.