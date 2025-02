Saako lasta kuljettaa autossa ilman turvaistuinta?

Suomalaisista juuri kukaan ei pidä hyväksyttävänä lapsen kuljettamista autossa ilman turvalaitetta. Asia ilmenee kansainvälisen ESRA-tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin ihmisten liikennekäyttäytymistä ja -asenteita.

– Lasten turvallinen kuljettaminen koetaan tärkeäksi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. On hyvä, että turvallisuudesta ei tingitä, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Elovaara tiedotteessa.

Liikenneturvan turvaistuinsuosituksen mukaan lapsi matkustaa turvallisimmin selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään, kuitenkin vähintään nelivuotiaaksi. Asianmukaista turvaistuinta on hyvä käyttää 150 senttimetriä pitkäksi asti.

Liikenneturvan suositus on tiukempi kuin laki, joka velvoittaa, että lapsen on käytettävä turvalaitetta autossa matkustaessaan, kunnes hän on 135 senttimetriä pitkä.

Poliisin turvaistuinseurannoissa syksyllä kävi ilmi, että vain yksittäiset huoltajat noudattivat Liikenneturvan suositusta siitä, että lasta kuljetetaan turvaistuimessa selkä menosuuntaan vähintään neljävuotiaaksi asti.

– Seurannoissa huomio kiinnittyi siihen, että hieman yli puolet (57 prosenttia) alle kolmivuotiasta lapsista matkusti selkä menosuuntaan. Vanhemman on hyvä ymmärtää, että lapsen pää on painava ja niska herkkä. Selkä menosuuntaan olevissa istuimissa ne saavat parhaimman tuen mahdollisessa törmäystilanteessa. Kun turvaistuin on lapselle sopiva ja oikein kiinnitetty, se on jo hyvä lähtökohta pidemmälle matkalle, Elovaara vahvistaa.

Turvaistuimen kiinnitys autoon on hyvä tarkistaa ennen matkaa. Istuimen vyöt pitää saada melko napakasti kiinni, joten kevyt vaatetus on usein parempi, kuin paksut toppavaatteet.

Lomallelähtijän tärkein valtti on ennakointi ja maltti. Kiireetön aikataulu ja kunnon tauot takaavat sen, ettei pinna kiristy lapsilla eikä aikuisilla jo alkumatkasta. Kuljettajana toimii se, joka on parhaimmassa ja virkeimmässä ajokunnossa.

Tavaroiden pakkaamista ei kannata jättää viime tinkaan. Tavarat, sukset ja muut varusteet tulee sijoittaa ja kiinnittää joko takakonttiin, suksiboksiin tai peräkärryyn.

– Auton matkustamo on tarkoitettu vain matkustajille ja kaikki irtotavara on hyvä laittaa takakonttiin tai kiinnittää kunnolla. Myös lemmikkien on oltava kiinni autossa. Jos koira matkustaa auton sisätiloissa, on turvallisinta, että koira kytketään kunnollisilla turvavyövaljailla takapenkille, Ari-Pekka Elovaara tähdentää.