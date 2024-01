Saako huonokuntoisen linnun lopettaa? Näin sanoo laki

Tämän viikon tiistaina Joensuussa poliisi tiettävästi ampui pihaan laskeutuneen lunnin, kun asukas oli ilmoittanut siitä pelastuslaitokselle. Tapaus herätti keskustelua siitä, mitä huonokuntoiselle tai loukkaantuneelle luonnonvaraiselle linnulle pitäisi tehdä.

Birdlife Suomen mukaan asia ei näytä olevan selvä kaikille viranomaisillekaan.

Lain mukaan avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Aiemmin tähän velvoitti eläinsuojelulaki, nyt vuoden alussa voimaan tullut laki eläinten hyvinvoinnista.

– Linnun tilan arviointi on vaikeaa ilman kokemusta. Sen vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen eläinsuojelujärjestöön tai lintuharrastajien yhdistykseen, Birdlife ohjeistaa tiedotteessa.

Luonnonvaraisten eläinten hoitoon erikoistuneet henkilöt ja lintuasiantuntijat voivat arvioida hoidon tarvetta, antaa ohjeita sekä tarjota apua linnun kiinniottamiseen tai kuljettamiseen lähimpään hoitopaikkaan.

– Ohjeita ja apua voi saada myös eläinlääkäriltä, lintuhoitoloista tai eläintarhoista.

Hätäkeskukseen on syytä ottaa yhteyttä silloin, kun eläin aiheuttaa vaaraa ihmisille tai liikenteelle.

– Tällainen tilanne voi olla vaikkapa tielle laskeutunut joutsen, joka ei ymmärrä siirtyä pois. Myös eläinpelastustehtävät ja kuuluvat pelastuslaitoksille. Esimerkiksi hormiin eksynyt pöllö ei pääse omin avuin ja ilman apuvälineitä vapaaksi.

Väsyneet linnut on paras ottaa hoitoon

Suomesta on viikon sisällä löytynyt neljä lunnia. Kontiolahdelta, Kolarista ja Savukoskelta löytyneet linnut on otettu hoitoon. Useimmiten lunneja harhautuu Suomeen juuri talvikuukausina. Tänne eksyneet lunnit ovat yleensä väsyneitä ja nälkiintyneitä mutta hoidettavissa kuntoon.

Joensuussa tehty päätös lunnin lopettamisesta on Birdlifen mukaan ollut ilmeinen virhearvio.

– Lain mukaan eläin on lopetettava, jos se on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Matkallaan väsähtänyt lunni ei tällaisessa tilassa ole.

Lunnin lähimmät pesimäpaikat sijaitsevat Norjan, Islannin ja Britteinsaarten rannikoilla. Lunni on Suomessa suurharvinaisuus, jota ei havaita meillä edes joka vuosi. Lunni on maailmanlaajuisesti uhanalainen laji.