Säähän tulossa pian täyskäännös

Suomeen on saapumassa lännestä laaja vesi- ja lumisaderintama maanantain vastaisena yönä ja sää lauhtuu.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan päivälämpötila on huomenna iltapäivällä nollan yläpuolella lähes koko maassa. Maan etelä- ja länsiosissa lämpötila on ylimmillään 5-9 astetta, itäisessä Suomessa 0-5 astetta Aivan maan pohjoisosissa ollaan hieman nollan alapuolella, pakkasta on enimmillään -3 astetta. Myös tiistaina lämpötilat ovat enimmäkseen nollan yläpuolella Pohjois-Suomea lukuun ottamatta.

Sään lauhtumisen myötä ajokeli muuttuu huonoksi yön ja aamun aikana suurimmassa osassa maata. Huomenna ovat voimassa liikennesäävaroitukset koko maassa. Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Lapissa ajokeli on huono, maan keski- ja itäosissa erittäin huono.

Tulevalla viikolla maan keskilämpötila on tavanomainen vuodenaikaan nähden. Sateita tulee hieman keskimääräistä vähemmän.

Forecan mukaan kulunut vuosi on ollut Suomessa myrskyisä. Marraskuun aikana Suomessa on ollut kolme myrskyä, joista Lyly-myrsky rikkoi tuuliennätyksiä ollen Suomen mittaushistorian ensimmäinen hirmumyrsky.