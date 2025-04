Karoliina Partanen: SDP hyötyi PS:n tappiosta

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen pitää puolueensa vaalitulosta tilanteeseen nähden hyvänä.

– Olen tyytyväinen siihen, että kokoomuksen kannatus näyttäisi olevan siellä 20 prosentin pinnassa. Tällä hallitusvastuulla ja näiden tehtyjen toimenpiteiden jälkeen hyvältä se vaikuttaa, Partanen sanoo Verkkouutisille kokoomuksen vaalivalvojaisissa Bottalla Helsingissä.

SDP oli Ylen ennusteen mukaan voittamassa aluevaalit noin 22 prosentin ja kuntavaalit noin 23 prosentin kannatuksella. Kokoomus on toisena kuntavaaleissa noin 21,5 prosentin ja aluevaaleissa noin 20 prosentin kannatuksella. Reaaliaikainen tulosseuranta löytyy tämän linkin takaa.

Karoliina Partanen myöntää pääoppositiopuolueen tuloksen olevan kova ja onnittelee SDP:tä tehdystä työstä.

– Näyttää siltä myös, että monissa paikkakunnissa ja kaupungeissa perussuomalaisten kokema tappio on koitunut demareiden hyödyksi, Partanen jatkaa.

Partasen mukaan PS:n tuloksessa näkyy puolueen aiemmasta selvästi pienentynyt ehdokasmäärä.

Heikon vaalituloksen on pohdittu vaikeuttavan hallituksen työskentelyä. Kokoomuksesta näitä puheita on kuitenkin toppuuteltu. Karoliina Partanen on samoilla linjoilla.

– Tänään on kuultu jo esimerkiksi Jussi Halla-ahon hieno puheenvuoro siitä, että miten työ Suomen eteen jatkuu ja uskon, että perussuomalaiset kantavat vastuuta niin kuin ovat tähänkin mennessä kantaneet.