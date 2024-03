Saab sai elektronisen sodankäynnin järjestelmän tilauksen Saksasta

Airbus Defence and Space on tilannut Saabilta sen kehittämän elektronisen sodankäynnin Arexis-sensorikokonaisuuksia, jotka on määrä toimittaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Saksan puolustushankintavirasto tiedotti kesäkuussa 2023, että se on valinnut Saabin Arexiksen Eurofighter EK:hon, joka on Saksan ilmavoimien elektronisen sodankäynnin versio Eurofighter-hävittäjästä. Järjestelmä on ensiaskel EK-version toteutuksessa.

Airbus varustaa 15 ilmavoimien Eurofighteria elektroniseen sodankäyntiin. Koneisiin integroitava Arexis-järjestelmä sisältää tutkasäteilylähteiden havaitsemisen, paikantamisen ja tunnistamisen voimakkaissakin elektromagneettisten häiriöiden ympäristöissä.

– Vankka kokemuksemme lentävien lavettien elektronisen sodankäynnin järjestelmien kehittämisestä sekä pitkäaikainen yhteistyömme Airbusin kanssa ovat ratkaisevia tekijöitä Eurofighter EK:n toimitusten tukemisessa Saksan ilmavoimille. Arexis-sensorikokonaisuus, jossa yhdistyvät edistyksellinen laitteisto ja tekoälyn mahdollistama ohjelmisto, vahvistavat Saksan puolustusta elektronisella sodankäyntikyvyllä vuosikymmeniksi, kehui Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Saabia tukee tilauksessa sen strateginen tekoälyalan kumppani Helsing, jonka tekoälyalustaa käytetään Arexis-kokonaisuudessa.

Saabin häirintäjärjestelmäratkaisu myös tehostaa Eurofighterin omaa omasuojakykyä. Uuteen koneversioon tulee lisäksi muiden yritysten kehittämiä ratkaisuja, joilla muun muassa nopeutetaan sensorianalyysiä. Koneisiin integroidaan Northrop Grummanin tutkahakuiset AARGM-ohjukset. Eurofighter EK:n Nato-sertifioinnin odotetaan valmistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Saksan parlamentin budjettikomitea on hyväksynyt Eurofighter EK:n virallisesti elektronisen sodankäynnin ja tiedustelun erikoiskone Panavia Tornado ECR:n korvaajaksi ilmapuolustuksen tukahduttamisrooliin (SEAD). Tornadot poistuvat käytöstä vuodesta 2030 alkaen.