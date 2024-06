Saab saattaa valmistella kolmatta eurooppalaista hävittäjäprojektia

Jos Ruotsi päättää jatkaa kotimaisten hävittäjien tiellä, jo 1930-luvulta saakka taistelukoneita rakentanut ja kehittänyt Saab on yhä innokas ylläpitämään kykyjään kehittää hävittäjäkoneita. Maaliskuussa Saab ja GKN Aerospace tekivät Ruotsin puolustusvoimien materiaalivirasto FMV:n kanssa sopimuksen tehdäkseen tutkimusta ”Vägval stridsflyg” -projektia eli reitin valintaa taistelukonetta varten.

Tutkimus auttaa Ruotsin hallitusta päättämään, jatketaanko seuraavan sukupolven hävittäjän kehittämistä kotimaisin voimin 2030-luvulle jatkavan Gripen C/D -version korvaamiseksi. Ensi vuonna käyttöön tuleva Gripen E jatkaisi uuden konetyypin rinnalla. Jos Saab ja GKN valitaan jatkamaan uuden ruotsalaisen hävittäjätyypin kehittämistä, neuvottelut siitä käynnistyvät vuonna 2026.

Saabilla käynnissä olevat tutkimukset keskittyvät autonomiaan, nopeaan prototyypin kehittämiseen, lisäävään valmistukseen (kolmiulotteiseen tulostukseen), maaleista ja pinnoitteista riippumattomiin häiveominaisuuksiin yhdistettynä elektronisen sodankäynnin kykyihin. Mahdollisen uuden hävittäjän moottorin osalta Ruotsi joutuisi edelleen turvautumaan liittolaisiinsa.

Ruotsin viranomaisten on Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen edistyksellisten ohjelmien johtajan Peter Nilssonin mukaan päätettävä, mitä ominaisuuksia he täsmälleen haluavat mahdollisesti rakennettavaan kykyjen esittelykoneeseen. Toistaiseksi on keskusteltu vain koneen koosta ja erilaisista konfiguraatioista.

Ruotsi oli mukana Britannian johtamassa seuraavan sukupolven hävittäjäversion kehittämisprojektissa, mutta vetäytyi siitä todettuaan, ettei Ruotsissa olla samassa vaiheessa taistelukoneen kehittämisessä kuin muissa kumppanimaissa. Britannian johtamaan GCAS-projektiin kuuluvat nykyään Italia ja Japani. Euroopan toisen projektin (FCAS/SCAF) osallistujamaat ovat Saksa, Ranska ja Espanja.