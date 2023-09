S-pankki nostaa viitekorkoaan

S-pankki nostaa S-prime-korkoaan 0,2 prosenttiyksikköä 12. lokakuuta 2023 alkaen. Jatkossa korko tulee olemaan 2,5 prosenttia. Pankki kertoo asiasta tiedotteessa.

Pankin päätös perustuu markkinakorkojen nousuun.

Kyseessä on pankin oma viitekorko, jota käytetään viitekorkona talletuksissa sekä rajatuissa lainatyypeissä. Koronmuutoksen jälkeen S-tileille maksettava talletuskorko on 0,5 prosenttia.

– Asiakkaiden talletukset tileille muodostavat perustan pankin luotonannolle. Siksi meistä on reilua, että myös tilien korko reagoi yleisen korkotason nousuun. Käyttelytilimme eli S-Tilin hinnoittelu perustuukin S-Prime-viitekorkoon, johon vaikuttaa markkinakorkojen kehitys ja niihin kohdistuvat odotukset. Korkotason normalisoituessa olimme ensimmäisten joukossa maksamassa korkoa myös näille arjen kannalta keskeisille tileille. Nyt kun korkotaso on noussut lisää, on perusteltua, että myös S-Prime nousee, kommentoi S-pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen tiedotteessa.

Muutos ei edellytä toimenpiteitä pankin asiakkailta. Edellisen kerran S-prime-korkoa on muutettu 15. kesäkuuta 2023.