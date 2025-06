Ryöstelyä ja hävitystä – Neuvostoliitto miehitti aselevon jälkeen osaa Suomesta

Neuvostoliiton Karjalan rintaman joukot tunkeutuivat välirauhan solmimisen jälkeen Suomeen Vuokkiniemen ja Uhtuan kautta sekä Kiestingin suunnasta. 26. armeijan sotilaita oli noin 10 000, ja he asettuivat miehittämään Suomussalmen itäosaa ja Kuusamon aluetta kahdeksi kuukaudeksi syyskuun puolivälissä 1944.

Sotahistorioitsija Mika Kulju on selvittänyt miehityksen syytä etsien tietoja venäläisistä lähteistä.

– He veivät sen, mitä oli jäänyt jäljelle, lasteittain siviilien omaisuutta sotasaaliina. Kuusamo ryöstettiin ja tuhottiin perinpohjaisesti, Kulju kertoo.

Everstiluutnantti Juhani Susineva on todennut Savon Sanomissa vuonna 2008 julkaistussa artikkelissa, että syrjäkyliltä hävisivät astiat, hetekat ja jopa muikkunuotat. Susinevan mukaan venäläiset perustivat varuskuntansa Kuusamon kirkonkylään korsuihin ja harvoihin ehjäksi jääneisiin rakennuksiin ja parakkeihin. He ulottivat partiointinsa kymmeniä kilometrejä Ouluun, Rovaniemelle ja Sallaan päin.

– Saksalaisista lähteistä löytyy ilmakuva, jossa kirkko näyttää olevan pystyssä saksalaisten jättäessä aluetta. On myös kerrottu tarinaa, että Kuusamon kirkon penkkejä löytyi venäläisten rakennuttamista korsuista, eli he olisivat tuhonneet kirkon. Asia on Kuusamossa edelleen tunnelatautunut, Kulju sanoo.