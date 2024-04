Rynnäköt jatkuvat, puolustuksen väitetään murtuvan idässä

Venäjän joukot jatkavat hyökkäyksiä Ukrainassa useilla rintamalohkoilla tykistö- ja miesylivoiman turvin, kertoo analyysipalvelu DeepState Telegramissa.

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut viestipalvelu X:ssä DeepStatemap-palvelun tilannekartan (jutun alla).

Hyökkääjän sanotaan edenneen Tšasiv Jarin laitamille Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Venäläinen sotabloggari Dva Majora raportoi Telegramissa kovista taisteluista Tšasiv Jarissa. Joidenkin Ukrainan puolustuslinjojen väitetään murtuneen.

Jos Ukraina joutuu vetäytymään Tšasiv Jarista, hyökkääjä voi Radio Free Europen toimittajan mukaan uhata Kostjantynivkaa, jonka läpi kulkee merkittävä rautatieyhteys.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen myös Novomykhailivkan ympäristössä ja etelässä Zaporižžjan alueella kohti Robotynea.

Russian forces continue to conduct assaults on several parts of the front with an artillery and manpower advantage, including advancing to the outskirts of Chasiv Yar, towards Robotyne, and north of Novomykhailivka. https://t.co/Izik7iyc73https://t.co/ecTgclZ7TM pic.twitter.com/c6NTIUFRA3

— Rob Lee (@RALee85) April 5, 2024