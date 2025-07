Rynnäköt jatkuivat 15 päivää: Venäläiset kävelevät ”kuoleman polkua”

Venäläinen joukkueenjohtaja kertoo videolla, kuinka hän joutuu kävelemään 28 kilometriä etulinjan ja selustan välillä suuntaansa, koska Ukrainan dronet ovat tukahduttaneet ajoneuvojen liikkumisen.

Telegram-kanava ne zhdi novosti (älä odota hyviä uutisia) on jakanut videon sosiaalisessa mediassa (jutun alla).

Miehen mukaan hänen joukkueensa menetti 40 miehestä 37 kahden viikon aikana tehdyissä rynnäköissä ukrainalaisten asemia vastaan.

Venäläisten ajoneuvologistiikka on käytännössä romahtanut jatkuvan droneuhan vuoksi. Sotilaat joutuvat kävelemään kymmeniä kilometrejä hankkiakseen polttoainetta, ruokaa, vettä ja lääkintätarvikkeita. Heidän on käveltävä avoimien peltojen poikki ilman suojaa tai kykyä välttää dronehyökkäyksiä. Tappiot ovat rajuja. Verkkouutiset kertoo jalan kuljettavasta ”kuoleman polusta” tässä jutussa.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kiinnittää X-palvelussa huomiota videoon, joka näyttää venäläisen joukkueenjohtajan kävelemässä avoimen maaston poikki todennäköisesti Itä- tai Etelä-Ukrainassa.

– On selvästi erittäin kuuma. ”Sää on tänään sietämätön”, Owen toteaa siteeraten venäläissotilasta.

Lämpötilan kerrotaan nousseen Ukrainan rintamalla jopa 34 asteeseen.

Joukkueenjohtaja kertoo videolla menneensä selustassa sijaitsevaan komentopaikkaan. Kaksi muuta jäljellä olevaa sotilasta jäivät etulinjan asemapaikkaan hakemaan kaatuneiden sotilaiden ruumiita pois taistelukentältä.

– Mies sanoo, että hänen on käveltävä 28 kilometriä päästäkseen selustaan, mikä korostaa sitä, kuinka Ukrainan dronet onnistuvat tukahduttamaan venäläisten ajoneuvojen liikkumisen syvällä etulinjan takana, Owen sanoo.

Tämän jälkeen joukkueenjohtaja joutui kävelemään saman matkan takaisin toimittaakseen etulinjaan välttämättömiä tarvikkeita.

Hänen mukaansa joukkueen kohtalokkaat rynnäköt alkoivat toukokuun ensimmäisenä päivänä ja jatkuivat 15. päivään asti, kun sotilaat loppuivat kesken. Myös joukkueenjohtaja haavoittui ukrainalaisten dronehyökkäyksessä, kun sirpale osui kyynärvarteen.

– Neljästäkymmenestä miehestä jäljelle jäi kahdeksan, sitten meitä oli jäljellä kolme.

1/ A Russian platoon commander recounts on video how he is walking 28 km between frontline and rear positions due to Ukrainian drones suppressing vehicle movements. He says his unit has lost 37 out of 40 men in only two weeks of assault operations. ⬇️ pic.twitter.com/OXGYbosk5T

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 14, 2025