Rynnäköt eivät lopu – tämä kaupunki on hyökkääjän seuraava kohde

Carnegie ajatushautomon Venäjä-tutkimusohjelman vanhempi tutkija Dara Massicot analysoi, mitä Ukrainan vetäytyminen Itä-Ukrainan Avdijivkasta kertoo Venäjän strategiasta ja kyvyistä ja mitä hyökkääjä voi yrittää seuraavaksi.

Hänen mukaansa useat venäläiset prikaatit ja rykmentit hyökkäsivät intensiivisesti Avdijivkassa viiden kuukauden ajan edeten 31 kilometriä ja menettäen yli 600 panssaroitua ajoneuvoa.

Ukraina järjesti vahvan puolustuksen, jota oli valmisteltu yhdeksän vuoden ajan.

– Lopulta se ei riittänyt Venäjän joukkojen kohdistaman kovan paineen vuoksi. Hyökkääjä kukisti ukrainalaiset yksiköt tykistökeskityksillä, rynnäkköosastoilla ja ilmahyökkäyksillä, Massicot toteaa viestipalvelu X:ssä.

Venäjän kerrotaan sitoneen hyökkäyksiin seitsemän prikaatia ja viisi rykmenttiä.

– Se voi tuntua suurelta määrältä joukkoja yhtä kaupunkia vastaan. Se on kuitenkin johdonmukaista Venäjän asevoimien doktriinin kanssa, joka perustuu tämän kokoisten yksiköiden arvioituun rintamatiheyteen. Tappiot ovat kuitenkin erittäin kovia, mikä viittaa siihen, että ongelmia on edelleen, Massicot sanoo.

Venäläisten kokonaistappioita on toistaiseksi vaikea arvioida tarkasti. Ne vaihtelevat eri lähteitten mukaan 16 000–47 000 välillä.

– Ukrainalaiset vetäytyivät ja säästivät joukkojansa parhaan kykynsä mukaan. Vahvistuksia tuotiin paikalle suojaamaan vetäytymistä, mutta siinä vaiheessa Venäjä hallitsi jo tykistötulellaan viimeisiä poistumisreittejä. Kaikki eivät selvinneet, Massicot kertoo.

– Jos venäläiset joukot jatkavat etenemistä Avdijivkasta ja valtaavat tieverkostoja muun muassa Bahmutin länsipuolella, ne uhkaavat lopulta 80 kilometrin päässä sijaitsevaa strategisesti tärkeämpää Pokrovskin kaupunkia.

Dara Massicotin mukaan venäläiset tietävät Ukrainan tykistöammus- ja sotilaspulasta, ammusten säännöstelystä ja USA:n seuraavan sotilasapupaketin viivästymisestä.

– Heidän strategianaan syksystä 2023 lähtien on ollut painostaa koko rintamalinjaa, jotta Ukrainan joukkoja voidaan kuluttaa ja uuvuttaa sitomalle ne taisteluihin.

– Venäjän sotilasjohtajien koulutus ja ajattelutapa kertovat heille, että nyt on aika ponnistella kohti tavoitteita: Ukrainan yksiköt kärsivät ammus- ja sotilaspulasta, amerikkalaisten apu viivästyy ja länsimaat eivät saavuta ammustuotantotavoitteitaan.

Massicot muistuttaa, että Venäjän tykistöylivoima Ukrainaan nähden on viisinkertainen. Hyökkääjä myös muodostaa uusia joukkoja Venäjän koulutuskeskuksissa ja turvautuu varastoissa olevaan kalustoon

– He voivat tehdä tätä läpi vuoden 2024.

Rochan-analyysiyhtiön johtajan, puolustusanalyytikko Konrad Muzykan mukaan Venäjä on jatkuvasti lisännyt yksiköidensä määrää Donetskin alueella, ja luultavasti osa tästä oli tarkoitettu Avdijivkan operaation tukemiseen. Venäjällä on kaksinkertainen miehistöylivoima Ukrainaan nähden.

Dara Massicot arvioi hyökkääjän suuntaavan katseensa Avdijivkan valtauksen jälkeen kahteen eri alueeseen.

Venäläiset saattavat pyrkiä etenemään länteen kohti Donetskin alueen rajaa.

– Pohjoisella rintamalohkolla venäläiset joukot yrittävät päästä Bahmutin länsipuolella sijaitsevaan Tšasiv Jarin kaupunkiin ja edetä Avdijivkasta koilliseen. Jos he saavat tiet haltuunsa, Pokrovskin kaupunki on uhattuna kahdesta suunnasta, Massicot sanoo.

Pokrovsk on elintärkeä risteys, jonka avulla Ukrainan asevoimat voi vahvistaa ja huoltaa useita yksiköitä alueella. Pokrovskin suojana on kaksi puolustuslinjaa.

Massicotin mukaan Kramatorsk ja Slovjansk ovat kaikista raskaimmin puolustetut Ukrainan asemat tällä alueella.

– Jos Venäjä yrittää edetä Donetskin ja Luhanskin alueiden rajoille, heidän on hyökättävä näihin voimakkaasti puolusteltuihin paikkoihin.

– Näitä kaupunkeja puolustetaan ja asemia on rakennettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Venäjä maksaa kalliin hinnan, jos se hyökkää näitä kaupunkeja vastaan – niin kauan kuin Ukraina saa lisää ammuksia ja sotilaita puolustautuakseen.

Toinen hyökkääjän seuraavista kohteista on todennäköisesti Robotyne etelässä.

– Ukrainan eteläisellä rintamalohkolla Robotyne ja muut alueet ovat olleet hyökkäysten kohteena kuukausien ajan. Hyökkäykset ovat kiihtyneet viime päivinä. Venäjän tavoitteena on todennäköisesti saada Ukrainan viime kesän vastahyökkäyksessä vapauttamat alueet takaisin ja antaa psykologinen isku puolustajalle ja sitä tukeville länsimaille, Massicot arvioi.

A thread on Avdiivka, what it its loss says about Russian strategy and capabilities, and what they may try to do next. /1 pic.twitter.com/Pm1dlezelm

— Dara Massicot (@MassDara) February 20, 2024