Ruumishuoneita ja salaisia uima-altaita – tätä et tiennyt risteilyaluksista

Monet risteilyalukset kätkevät sisäänsä tiloja, joista tavallisilla matkustajilla ei ole aavistustakaan.

Yhä suuremmiksi kasvaneiden laivojen kannet ovat täynnä ravintoloita, vesipuistoja ja muita palveluita. Matkustajakansien alla on New York Times -lehden mukaan usein henkilökunnalle tarkoitettujen tilojen ekosysteemeitä.

Harva tietää, että risteilylaivoilta löytyy ruumishuoneita. Laivojen kyydissä on vuosittain miljoonia ihmisiä, joten kuolemantapaukset eivät ole tavattomia. Varastossa on lisäksi ruumissäkkejä onnettomuuksien varalle.

Ruumishuone on pieni teräksinen kylmähuone, joka sijaitsee aluksen alimmilla kansilla. Tilaa on yleensä 2–10 henkilölle. Matkustajan tai työntekijän kuollessa aluksesta ilmoitetaan mantereen viranomaisille. Lääketieteellisen tutkinnan jälkeen kuollut henkilö siirretään ruumishuoneelle, kunnes hänet voidaan toimittaa kotimaahansa seuraavassa satamassa. Ruumis on joskus laivan kyydissä matkan loppuun asti.

Suurin osa matkustajalaivoista on varustettu putkalla, jonne väkivaltaisesti käyttäytyvät tai muuten sääntöjä rikkovat henkilöt voidaan tilapäisesti lukita. Huoneissa on yleensä sänky ja vessa. Humaltuneet ja vähäisempiä rikkeitä tehneet matkustajat voidaan asettaa arestiin hyttiinsä, josta he eivät saa poistua ilman saattajaa. Putkaan joutuneet luovutetaan viranomaisten haltuun satamassa.

Suurilla risteilyaluksilla on yleensä yli tuhat miehistön jäsentä. Heille on varattu tiloja omilta kansiltaan, jotta henkilökunta pääsee rentoutumaan vapaa-ajallaan. Miehistölle on omia uima-altaita, ravintoloita, baareja ja kuntosaleja.

Suomessa rakennettu, Royal Caribbean -yhtiön maailman suurin risteilyalus Icon of the Seas on varustettu henkilökunnan omalla ”naapurustolla”, jossa on tiloja 2 300 miehistön jäsenelle.