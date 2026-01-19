Verkkouutiset

Kalustoa ja sotilaita maavoimien panssariprikaatin johtamassa harjoituksessa Niinisalon varuskunnassa huhtikuussa 2024., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Puolustusvoimat palkkasi 500 työntekijää reilussa vuodessa

  • Julkaistu 19.01.2026 | 17:59
  • Päivitetty 19.01.2026 | 20:09
  • Puolustusvoimat
Euroopan turvallisuustilanne ja Suomen Nato-jäsenyys ovat lisänneet työtehtäviä.
Puolustusvoimat on palkannut reilussa vuodessa noin 500 uutta työntekijää, kertoo Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Rami Saari Ruotuväen haastattelussa.

Puolustusvoimien työtehtäviä ovat lisänneet ennen kaikkea Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja Suomen Nato-jäsenyys.

Uutta henkilöstöä on palkattu sekä Maa-, Meri- ja Ilmavoimiin sekä Logistiikkalaitokseen.

Eniten uusia työntekijöitä on palkattu siviilipuolelle sekä erikoisupseeristoon ja aliupseeristoon sodankäyntikyvyn parantamiseksi.

Upseereita on palkattu vähemmän, koska upseeriksi eteneminen kestää pidempään, eikä heitä ole samalla tavalla saatavilla. Upseereiden määrää kasvatetaan lisäämällä kadettikurssin aloituspaikkoja.

Puolustusvoimissa työskentelee noin 13700 työntekijää.

