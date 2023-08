Ruotsista salakuljetettiin nuuskaa yli 20000 kiloa

Tulli on tutkinut laajaa nuuskan salakuljetukseen ja levitykseen liittyvää rikoskokonaisuutta, jossa Torniosta alkanut esitutkinta laajeni Pirkanmaalle. Vältettyjen verojen määrän epäillään olevan useita miljoonia euroja.

Syksyllä 2022 Tulli takavarikoi Torniossa ajoneuvosta nuuskaa, ja siitä alkoi esitutkinta, jonka perusteella Tulli epäilee, että nuuskaa salakuljetettiin Ruotsista Suomeen vuosien 2020-2022 aikana jopa yli 20 000 kiloa. Tästä määrästä yli 10 000 kiloa on kuljetettu pääasiassa Pirkanmaalle, jossa nuuskaa epäillään myydyn muun muassa sosiaalisen median alustoilla. Nuuskaa epäillään myydyn myös Satakunnassa ja Keski-Suomessa.

– Salakuljetuksissa Ruotsista Suomeen on käytetty useita eri ajoneuvoja ja toiminnassa epäillään käytetyn hyväksi laillista yritystoimintaa. Torniossa on ollut epäiltyinä kolme henkilöä, joista ainakin kahden epäillään vastanneen nuuskan hankinnasta ja salakuljetuksesta Ruotsista Suomeen, kertoo tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola Tornion Tullista tiedotteessa.

Tampereella Tulli epäilee kahden henkilön tehneen vuosien 2020-2022 aikana Pohjois-Suomeen yhteensä noin 80 matkaa, joiden tarkoituksena on ollut noutaa Ruotsista maahan salakuljetettua nuuskaa myytäväksi edelleen.

– Rikollisella toiminnalla epäillään vältetyn useiden miljoonien eurojen arvosta valmisteveroja. Esitutkintakokonaisuuden yhteydessä on tehty lukuisia etsintöjä, takavarikoitu rikolliseen toimintaan liittyvää omaisuutta ja käytetty turvaamistoimia valtion saatavien turvaamiseksi, sanoo tutkinnanjohtaja Tuomas Korhonen Tampereelta.

Tampereella Tulli epäilee rikoksista yhteensä 11 henkilöä, Torniossa epäiltyjä on kolme. Rikoskokonaisuutta on tutkittu törkeinä veropetoksina, salakuljetuksena, tupakan myyntirikoksena ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisinä. Tutkinnasta ovat vastanneet Tullin rikostutkinnan Tornion ja Helsingin yksiköt. Esitutkinta on loppuvaiheessa ja se siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle syksyn aikana.

Tullissa on ollut tänä vuonna tutkinnassa lukuisia nuuskan salakuljetus- ja jälleenmyyntitapauksia.