Ruotsissa vaaditaan isoa verouudistusta – talous kasvaa jo tuplasti Suomea nopeammin

Ruotsissa taloustieteilijät kannustavat tekemään uuden ja suuren verouudistuksen, jotta maan talouskasvu vauhdittuisi. Asiasta kirjoittaa ruotsalainen SvD.

– Näin kasvaisi kakku ja verotulot, jolloin voidaan alentaa veroja tai panostaa enemmän hyvinvointiin, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Taustalla on samat verotukseen liittyvät ongelmat kuin Suomessa. Suurituloisempien kireä verotus ei kannusta tekemään lisätöitä tai yrityksiä investoimaan. Kevyempi verotus kannustaisi myös ihmisiä kuluttamaan enemmän.

Samalla Pakarinen muistuttaa, että näitä uudistuksia ehdotetaan tehtäväksi Ruotsissa. Eli maassa, jonka talous kasvaa jo noin kaksinkertaisesti nopeammin kuin Suomen.

– Ruotsi tuntuu elävän hyvin eri kellotaajuudella ja hakevan lisää dynamiikkaa talouteen kuten pitääkin, Pakarinen toteaa.

Asia herättää kysymyksiä myös Suomen verotuksen suhteen.

– Milloinhan meillä Suomessa herää laaja keskustelu tarpeesta tehdä vuosisadan verouudistus? Taloutemme on ollut kohta 20 vuotta jäässä, joten vauhtia todella tarvittaisiin, Pakarinen painottaa.