Ruotsissa laaja sabotaasiepäily: Kohteena telemastot

Ruotsin poliisi tutkii parhaillaan noin kolmenkymmenen selittämättömän vahingonteon sarjaa, jotka ovat kohdistuneet telemastoihin, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT uutisoi.

SVT:n mukaan suurin osa tapauksista liittyy Ruotsin itärannikolla sijaitsevaan E22-tiehen, ja ne ovat osa laajempaa ilmiötä, jossa televiestinnän kohteet ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi.

– Otamme tämän vakavasti ja siksi olemme päättäneet ryhtyä toimiin, sanoo rikoskomisario Håkan Wessung SVT:lle.

Uutisen mukaan tekijät leikkaavat ja vahingoittavat kaapeleita ja tuhoavat sulakkeita mutta eivät varasta mitään.

– Teknisiä laitteita on vaurioitunut useissa paikoissa, ja erityistä tästä tekee se, että ilmoituksia on vastaanotettu maantieteellisesti rajatulta alueelta, sanoo Ruotsin posti- ja televiestintäviraston (PTS) turvallisuuspäällikkö Roger Gustafsson SVT:lle.

Epäillyt ilkivaltatapaukset alkoivat paljastua virastolle pääsiäisviikonloppuna. Joissakin tapauksissa matkapuhelinverkko on ollut käyttökelvoton, mutta teot eivät ole toistaiseksi johtaneet merkittäviin häiriöihin.

Gustafsson kuvailee tilanne ”poikkeukselliseksi”.

SVT:n saamien tietojen mukaan poliisilla on tutkintalinja, jonka mukaan useimpien tekojen takana on sama toimija. Yhteinen nimittäjä tapauksille on se, että lähes kaikki vahingonteot tapahtuivat itärannikolla kulkevan valtatien E22:n yhteydessä.

Poliisi ei halua kommentoida tekijöiden mahdollisia motiiveja. Ruotsin turvallisuuspoliisi kommentoi SVT:lle, että tutkinnassa ei tässä vaiheessa suljeta pois mitään vaihtoehtoja.

SVT kertoo, että E22-valtatien varrella tapahtuneet tapaukset ovat osa laajempaa ilmiötä, jossa kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien rikosten määrä on kasvussa. Valtion tietoliikennemastoja hallinnoivasta Teracomista todetaan, että tapausten määrä on moninkertaistunut viimeisen vuoden aikana.