Ruotsissa koulutettu prikaati ukrainalaisia sotaan

Ruotsi on kouluttanut kokonaisen prikaatin ukrainalaisia sotilaita tositoimia varten. Osa koulutetuista saattaa jo olla rintamalla hyödyntämässä opittuja taitoja.

Ukrainalaiset sotilaat ovat harjoitelleet muun muassa panssarivaunujen operoimista. Oletettavasti harjoituskäytössä ovat olleet ainakin Stridsvagn 122, joka on paranneltu versio saksalaisesta Leopard 2 -vaunusta ja Stridsfordon 90, joka tunnetaan Suomessa nimellä CV-90.

Stridsvagn 122 on raskas taistelupanssarivaunu ja Stridsfordon 90 sen sijaan hieman kevyempi rynnäkköpanssarivaunu.

Näiden lisäksi ukrainalaiset ovat päässeet harjoittelemaan ruotsalaisella Archer-tykkijärjestelmällä. Kyseessä on itseliikkuva pitkän kantaman haupitsi.

Ukrainalaisprikaati on tiettävästi palannut sotaa käyvään maahan tässä kuussa.

A full 🇺🇦 brigade has been training in Sweden, 🇺🇦 soldiers must have trained with Stridsvagn 122 (Leopard 2) , Stridsfordon 90 (CV-90) and Archer artillery systems. Reportedly this brigade returned to Ukraine this month – The Timeshttps://t.co/Y39dU1NEBV pic.twitter.com/dRNGFq0ChO

