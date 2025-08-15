Verkkouutiset

Poliisi eristi alueen ammuskelun jälkeen. AFP / LEHTIKUVA / FILIP GRONROOS

Ruotsissa ammuskelu moskeijan ulkopuolella, useita loukkaantunut

  • Julkaistu 15.08.2025 | 17:18
  • Päivitetty 15.08.2025 | 17:18
  • Ruotsi
Viranomaiset etsivät epäiltyä tai epäiltyjä.
Ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut moskeijan ulkopuolella tapahtuneessa ammuskelussa Ruotsin Örebrossa. Asiasta kertoo Aftonbladet.

Silminnäkijöiden mukaan ammuskelu alkoi pian sen jälkeen, kun paikallisessa moskeijassa ollut rukoustilaisuus oli päättynyt perjantai-iltapäivällä. Kun ihmisiä alkoi poistua moskeijarakennuksesta, rakennuksen ulkopuolelta kuului useita pamauksia.

Poliisi hälytettiin paikalle nopeasti. Paikalle saapui myös pelastushenkilökuntaa.

Epäillystä tekijästä tai hänen motiiveistaan ei ole vielä tarkempaa tietoa. Poliisin tämän hetken tiedon mukaan ammuskelu liittyy jengirikollisuuteen. Epäilty tekijä tai tekijät eivät ole vielä poliisin tiedossa.

Moskeijan ympäristö on tällä hetkellä eristettynä. Poliisi kertoo etsivänsä epäiltyä tekijää tai tekijöitä useiden partioiden voimin.

