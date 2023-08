Ruotsin ympäristöministeri haluaa uusia uraanikaivoksia

Ruotsin hallitus haluaa avata maahan uusia uraanikaivoksia osana suunnitelmaa kolminkertaistaa maan ydinenergiakapasiteetti, uutisoi The Times.

Ruotsin edellinen vasemmistohallitus kielsi uraanikaivokset vuonna 2018. Ympäristöministeri Romina Pourmokhtarin mukaan valtiopäivillä on kuitenkin nyt enemmistö kiellon purkamiseksi.

Liberaalipuolueesta tuleva 26-vuotias iranilaistaustainen Pourmokhtari on Ruotsin kaikkien aikojen nuorin ministeri. Hän on profiloitunut vahvana ydinvoiman kannattajana, ja peräänkuuluttanut vahvasti ydinvoiman lisärakentamista. Hän on muun muassa esittänyt suunnitelman kymmenen uuden reaktorin rakentamisesta.

– Hallitus tähtää energiantuotannon kaksinkertaistamiseen 20 vuodessa. […] Ydinvoimalla on myös pienempi hiilijalanjälki, ja se vaatii vähemmän raaka-aineita muihin energianlähteisiin verrattuna, Pourmokhtari kommentoi.

Lähes 80 prosenttia EU:n uraanivaroista sijaitsee Ruotsissa, ja maalla on potentiaalia kasvattaa uraanintuotantoaan.

Tähän mennessä iso osa Euroopan käyttämästä uraanista on tullut Kazakstanista, joka on maailman suurin uraanintuottaja. Suurin osa Kazakstanin tuottamasta uraanista kuitenkin prosessoidaan ja rikastetaan Venäjällä.

Asiantuntijoiden mukaan monet eurooppalaismaat ostavatkin edelleen prosessoitua uraania Venäjältä.

Uraanintuotannon lisääminen Euroopassa voisi arvioiden mukaan sekä laskea hintoja että vähentää Euroopan energiariippuvuutta Venäjästä. Haasteena on kuitenkin EU:n tiukat ympäristösäädökset sekä se tosiasia, että merkittävä osa Ruotsin uraanista on matalalaatuista ja täten kallista rikastaa.

– Eurooppalaiset ovat tottuneet ulkoistamaan raaka-aineiden tuonnin muihin maihin ja estämään kotimaisen kaivostuotannon, ei ainoastaan uraanin suhteen. Ympäristölainsäädäntö on kaikenkattavaa ja projektit edellyttävät tuhatsivuisia raportteja, jotka usein hylätään poliittisista syistä, vaikka kaikki tekniset kriteerit täytettäisiin, kommentoi espanjalainen kaivosteollisuuden asiantuntija Adrián Godás

Monet ruotsalaiset suhtautuvat myös suunnitelmiin uusista kaivoksista penseästi.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on aiemmin kommentoinut pitävänsä ydinvoimaa kalliina ja vaarallisena energialähteenä. Ruotsin ympäristöpuolue on taas pitänyt ydinvoimaa vaarallisena häiriötekijänä, joka vie huomiota pois uusiutuvilta energianlähteiltä ja saastuttaa luontoa.

– Meillä on ollut uraanikaivoksia Ruotsissa aiemmin. Se oli kauhistuttava kokemus, joka johti valtaviin ympäristöongelmiin ja arpiin maisemissa, kommentoi ympäristöpuolueen puheenjohtaja ja entinen ympäristöministeri Per Bolund.

Pourmokhtari on vastannut huoliin lupaamalla, että kaikki uraanikaivokset menisivät laajan ympäristövaikutusten arviointiprosessin läpi. Hän myös muistuttaa, että monissa ruotsalaiskaivoksissa kaivetaan jo nyt uraania muiden mineraalien ohessa, mutta se hävitetään ei-toivottuna sivutuotteena.

– Tiedän, että Ruotsilla on valtaisa potentiaali johtaa kaivosteollisuutta kohti puhtaampaa tulevaisuutta, Pourmokhtari linjaa.