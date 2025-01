Pääministerin turvallisuusjohtaja joutui eroamaan Ruotsissa: Hukkasi salaisia asiakirjoja

Ruotsin pääministerin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja on unohdellut turvaluokiteltuja asiakirjoja ympäriinsä. Kyseiset asiakirjat voisivat vahingoittaa Ruotsin turvallisuutta, kertovat ruotsalaismediat.

Henrik Landerholm unohti ainakin neljä salaiseksi luokiteltua asiakirjaa Gällöfstan kurssikeskukseen alkuvuodesta 2023. Dagens Nyheterin tietojen mukaan osa näistä asiakirjoista sisälsi tietoa, joka oli vaaraksi Ruotsin kansalliselle turvallisuudelle.

Landerholm on DN:n tietojen mukaan pääministeri Ulf Kristerssonin lapsuudenystävä. Pääministerin kanslia kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tehtävä on uusi, ja Landerholm on siis lajissaan ensimmäinen. Hän on ollut tehtävässä marraskuusta 2022 ja johtanut noin 70 alaista. Neuvonantaja ja hänen esikuntansa ovat vastuussa muun muassa kriisijohtamisesta ja tiedustelutiedon jakamisen koordinoinnista.

Salaisten asiakirjojen huolimaton käsittely tuli Ruotsissa julkisuuteen noin viikko sitten. Sekä sosiaalidemokraatit että vihreät vaativat Landerholmin eroa. Landerholm erosi kuitenkin vasta maanantaina, kun syyttäjä ilmoitti, että hänen toiminnastaan oli aloitettu esiselvitys. Turvaluokiteltujen tietojen huolimaton käsittely on Ruotsissa rikoslain alainen rikos, josta voi seurata korkeintaan vuoden mittainen vankeusrangaistus.

Landerholm on mediatietojen mukaan osoittanut huolimattomuutta aikaisemminkin. Loppuvuodesta 2022 hän unohti matkapuhelimensa Unkarin lähetystöön. Pian sen jälkeen, tammikuussa 2023, hän unohti muistikirjansa Ruotsin radioon. Matkapuhelimen Landerholm sai takaisin seuraavana päivänä, muistivihkonsa noin tunnissa. Landerholmin omien sanojen mukaan vihossa ei ollut muuta kuin hänen muistiinpanonsa haastattelua varten. Matkapuhelimesta Dagens Nyheter kuitenkin huomauttaa, että sen unohtamisen aikoihin Unkari oli ainoa EU-maa, joka jarrutti Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Henrik Lahderholm on entinen kansanedustaja ja moderaattipuolueen jäsen. Hän on toiminut Ruotsin valtiopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina sekä Ruotsin suurlähettiläänä Latviassa ja Arabiemiraateissa. Sotilasarvoltaan hän on everstiluutnantti.