Ruotsin puolustusvoimilla jäi valtavasti rahaa käyttämättä

Ruotsin puolustusvoimat ei onnistunut käyttämään kaikkia määrärahojaan viime vuonna, kertoo Dagens Nyheter.

Puolustusmenot ovat nousseet viime vuosina reippaasti Ruotsissa. Viime vuodelle puolustukseen osoitettiin 125,5 miljardia kruunua eli noin 11 miljardia euroa. Määrärahat nousivat 27 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Rahoille ei kuitenkaan keksitty käyttökohteita.

– Alitimme kokonaismäärärahat yhteensä 3,3 miljardilla kruunulla. Tästä saamme siirtää 1,2 miljardia ensi vuodelle, mutta 2,1 miljardia kruunua palautamme valtiolle, Ruotsin puolustusvoimien pääjohtaja Mikael Granholm.

Käyttämättä jäänyt summa on lähes 300 miljoonaa euroa.

Ylijäämää puolustusvoimat selittää sillä, että kansainvälisiin operaatioihin tarkoitettua määrärahaa jäi viime vuonna käyttämättä. Tuki Ukrainalle on myös ollut odotettua halvempaa. Lisäksi uuden henkilökunnan palkkaaminen on vienyt odotettua kauemmin aikaa.

– On selvää, että olisimme mieluummin hyödyntäneet nämä määrärahat, toteaa Granholm valtavasta summasta.

Hän torjuu arvostelun, että Ruotsin puolustusvoimien vahvistaminen viivästyy.

– Uskon, että puolustusvoimien meneillään olevaa kehitystä seuraavista harvat sanoisivat sen etenevän hitaasti. Määrärahamme ovat lähes kaksinkertaistuneet kolmessa vuodessa, ja toimintamme ja materiaalimme (budjetti) kasvaa 34 miljardilla kruunulla yhden vuoden aikana. Tätä ei ole tapahtunut modernina aikana, Granholm kuvaa nopeaa puolustusmenojen nousua.

– Olemme täysin tietoisia siitä, että meidän on pystyttävä hyödyntämään kaikki saamamme varat. Mutta kuten sanottu, kun tarkastelemme kaikkea, mitä puolustusvoimat on saavuttanut vuoden aikana, mielestäni se on ollut vahva vuosi, hän jatkaa.