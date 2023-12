Ruotsin puolustusvoimat keskittyy sukellusveneiden teknologiaan

Ruotsi suunnittelee priorisoivansa ensi vuonna vedenalaisia teknologioita, kuten miinantorjuntaa ja sukellusveneisiin liittyviä järjestelmiä, merivoimien tulossa olevissa tutkimuksissa. Saab ilmoitti 5. joulukuuta 2023 tehneensä sopimuksen Ruotsin puolustusmateriaalilaitos FMV:n kanssa sukellusveneisiin liittyvien kykyjen kehitystutkimuksista.

– Vedenalaiset kyvyt ovat Ruotsille elintärkeä kiinnostuksen kohde. Saabin sukellusveneet ovat maailman uudenaikaisimpia tavanomaisia sukellusveneitä ja Ruotsin avainkyky. Nämä tutkimukset auttavat varmistamaan, että pysymme uudistusten ja teknologisen kehityksen eturintamassa tulevina vuosina, totesi Saabin Kockums-liiketoiminta-alueen johtaja Mats Wicksell.

Vuonna 2015 Saab allekirjoitti FMV:n kanssa sopimuksen kahdesta uudesta Blekinge-luokan (projektinimi A26) sukellusveneestä maan merivoimille. Projekti on kokenut viivästyksiä. Ensimmäisen sukellusveneen piti alun perin valmistua viime tai kuluvana vuonna, mutta tiettävästi valmistumista on lykätty vuosiin 2028–2029.

Kun Ruotsin Nato-jäsenyys toteutuu, yksi sen puolustuksen avainvoimavaroista puolustusliitolle on sen kokemus navigoinnista Itämerellä, joka on haavoittuva alue. Ruotsin merivoimilla on tällä hetkellä viisi diesel- ja sähkömoottorin yhdistelmällä toimivaa sukellusvenettä. Kun uusimmat sukellusveneet valmistuvat, niillä on kyky käyttää miehittämättömiä vedenalaisia aluksia (UUV) sekä toimia tukialuksina vedenalaisten operaatioiden erikoisjoukoille.

Samaan aikaan Ruotsin puolustusviranomaiset ovat kiinnostuneita myös kevyiden, autonomisten vedenalaisten alusten (AUV) hankinnasta. Niillä vastattaisiin puolustusvoimien miinantorjuntatarpeisiin.

Ilmoitus tästä julkaistiin 4. joulukuuta Tenders Electronic Dailyssä, joka on EU:n julkisten hankintojen online-luettelo. Ilmoituksen perusteella AUV:iden hankintahinta olisi noin 150 miljoonaa kruunua (13,3 miljoonaa euroa). Ilmoituksen mukaan niiden täytyy olla riittävän kevyitä, jotta niitä voidaan käsitellä kumiveneissä.

AUV:t ja UUV:t ovat yleinen suuntaus miinantorjunnassa. Naton Italiassa sijaitseva merentutkimus- ja koelaitos testaa parhaillaan, miten käyttökelpoisia tämäntyyppisiin drooneihin asennetut korkearesoluutioiset kaikuluotaimet ovat miinojen tunnistamisessa ja luokittelussa.