Ruotsin paraatissa Neuvostoliiton lippuja – yksi osallistuja koulutti nuoria sotaan, toiselta on evätty turvapaikka

Venäjä-myönteinen ”Kuolematon rykmentti” järjesti sunnuntaina Tukholmassa autoparaatin. Iltapäivälehti Expressen julkaisi ennen autoparaatia laajan juttukokonaisuuden, jossa kerrotaan useiden osallistujien taustoista ja motiiveista.

Expressenin videolta näkyy, miten autojen ikkunoista heilutellaan suuria Venäjän ja Neuvostoliiton lippuja, ja toimittajalle ehdotettiin kulkueen kokoontuessa ennen liikkeelle lähtöä, että hän haastattelisi sen ”ukrainalaisia” osallistujia. Järjestäjät kuuluttivat, että toimittaja on ”loanheittäjä”.

Osallistujien joukosta Expressen tunnisti esimerkiksi Uzbekistanissa syntyneen Venäläiset Ruotsissa -Facebook-ryhmän ylläpitäjän. Ryhmässä on noin 38 000 jäsentä eikä sinne saa kirjoittaa ukrainaksi. Hän on esiintynyt kuvissa poliisiunivormussa mutta ei ole suorittanut poliisikoulua loppuun.

Yksi vuonna 2024 autokulkueeseen osallistuneista on keski-ikäinen venäläismies, jonka turvapaikkahakemus on hylätty jo kahdesti. Hän jäsenenä venäläisessä Rodina-puolueessa ja on kuvien perusteella osallistunut leireille, joissa nuoret venäläiset saavat ”isänmaallista” sotilaskoulutusta.

Yksi aiemmin osallistunut on 57-vuotias ruotsalaismies, jolla on pitkä tausta Ruotsin uusnatsiliikkeessä. Hän sanoo jättäneensä liikkeen tavattuaan vaimonsa, joka on taustoiltaan vironvenäläinen. Mies pyöritti aiemmin Virossa perintätoimistoa kunnes sai liiketoimintakiellon. Hänen mielestään Ukrainan sota olisi voitu välttää sillä ettei Ukraina olisi halunnut Natoon ja nyt Venäjästä on tehty syntipukki.

Yksi viime vuonna osallistunut on 50-vuotias venäläinen, joka työskenteli mekaanikkona Däckian autokorjaamoketjulla Valletunassa. Kesälomansa aikana mies katosi. Katoaminen oli ilmeisesti suunniteltu, koska entisen pomon mukaan mies tyhjensi työpaikaltaan kaikki tavaransa ja jätti kulkulupansa hiukan ennen lomaa. Pomo kertoi Expressenille, että mies oli usein puhunut entisestä työstään Venäjällä. Hän oli poliisi, jonka työnantaja oli Venäjän sisäministeriö.

Expressenin haastattelema Maanpuolustuksen tutkimuslaitoksen tutkija Maria Engqvist piti kuolemattoman rykmentin kokoontumista ja lehden hankkimia tietoja ongelmallisina. Ei tarvitse olla lähetystön diplomaatti toimiakseen Venäjän valtion vaikuttajana, hän sanoi. Maahanmuuttoministeri Johan Forsell kirjoitti viestipalvelu X:ssa toiminnan suututtavan häntä. Forsellin mukaan Ruotsilla ei ole velvollisuutta osoittaa vieraanvaraisuutta sellaisia ihmisiä kohtaan jotka uhkaavat yleistä turvallisuutta.

Kuolematon rykmentti on alun perin Venäjän kansalaisyhteiskunnassa syntynyt ja myöhemmin valtion kaappaama tapa aktivoida ihmisiä osallistumaan erilaisiin julkisiin valtion linjaa tukeviin muistamisrituaaleihin heidän perhemuistojaan hyödyntäen. Kuolemattoman rykmentin marssiin voi osallistua kuka tahansa, joka haluaa muistaa toisessa maailmansodassa, venäläisittän ”Suuressa isänmaallisessa sodassa” sotineita omia esi-isiään.

Perinteisesti taistelleiden sukulaisten kuvat laitetaan kepin päähän ja yhdessä muiden kanssa muodostetaan marssikolonna sekä kävellään yhdessä. Näitä marsseja järjestetään ympäri Venäjää ja monissa muissakin maissa, joissa asuu venäjänkielisiä. Suomessa suomenvenäläiset ovat järjestäneen kuolemattoman rykmentin tapahtumia joinakin vuosina ennen koronaviruspandemiaa.

Voitonpäivää vietetään Venäjällä perjantaina, ja Venäjän lähetystö on sanonut että Suomessa järjestetään toisen maailmansodan päätymisen 80-vuotispäivän kunniaksi yhteensä noin 30 tapahtumaa.

Ruotsissa Expressen havaitsi, että useina viime vuosina tapahtuman aktiivisena koollekutsujana toiminut nainen osallistui talvella 2024 Moskovassa kansainväliseen foorumiin jonka järjesti Suuren isänmaallisen sodan voiton museo. Tapaamisen tavoitteena oli vahvistaa suhteita Venäjän ja muualla maailmalla asuvien venäjäkielisten välillä. Kun Expressen kysyi naiselta, miksi tämä osallistui tilaisuuteen, tämä väitti maksaneensa matkansa itse:

– Olin kyllä Moskovassa, entä sitten. Vaihdamme kokemuksia kuolemattoman rykmentin järjestämisestä, ne ovat joka maassa hieman erilaisia. Ruotsissa on tietynlainen asenne meitä kohtaan, saan tapaamisissa tukea.